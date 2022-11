Morre Clóvis dos Santos, considerado mestre de manutenção do Circo Picolino

As lonas do tradicional Circo Picolino, localizado no bairro Pituaçu, em Salvador, serão montadas nesta quarta-feira (2) para prestar homenagens ao considerado mestre de montagem e manutenção do espaço, Clóvis dos Santos, que faleceu na segunda-feira (31) em decorrência de um enfarte. O corpo será velado a partir das 19h, na sede do espaço no qual dedicou duas décadas de trabalho.

Muito querido pela comunidade do Picolino, Clóvis também era o responsável pela criação dos aparelhos utilizados no picadeiro e nas aulas da Escola Picolino de Artes do Circo. Nascido do Rio Grande do Sul, Clóvis deixou sua marca ao trabalhar em grandes circos, como o Vostok, o Orlando Orfei, o Circo de Roma e o Beto Carreiro. Também atuou no picadeiro no início da carreira, em números acrobáticos cômicos.

Clóvis fez sua passagem aos 61 anos. Ele deixa mulher, dois filhos e três netos. O corpo do circense será cremado na quinta-feira, às 8h30, no Cemitério Jardim da Saudade, na capital baiana.