Morre em SP o cantor português Roberto Leal, aos 67 anos

Morreu neste domingo (15), em São Paulo, o cantor português Roberto Leal, aos 67 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Samaritano, onde o cantor estava internado. Ele ficou conhecido pela música "Bate o Pé".

Segundo a assessoria de imprensa do cantor, Leal estava internado no hospital desde terça-feira (10), após ter uma reação alérgica a um medicamento que tomou. O cantor vinha há dois anos tratando um câncer. Ainda segundo a assessoria, nos últimos dias ele teve complicações em decorrência de uma insuficiência renal. As causas da morte não foram divulgadas.

Casado há 45 anos com Marcia Lucia, Roberto Leal é pai de três filhos nascidos no Brasil, e tem dois netos.

Doença

Em entrevista recente ao programa Aqui na Band, o cantor falou sobre a doença, e também sobre a morte. "Passei um perrengue danado", disse ele. O câncer atingiu as pernas, a coluna e os olhos de Roberto, que precisou passar por uma cirurgia.

"Quando eu fui fazer a operação da coluna, a dor era tão grande, que ela tomou conta do meu corpo e eu não fazia movimento nenhum". Pouco antes de começar a operação, ele perdeu a consciência. "Naquela hora, eu fui procurar com toda minha força para dizer: Deus, a partir de agora eu me entrego em suas mãos, porque eu já não tenho mais forças. Agora é contigo", contou.

O cantor também falou sobre a morte. "Quando você está à beira de partir desse mundo, você quer ficar mais um pouquinho, pra ver crescer seus netos, para ver a vitória dos seus filhos, deixar sua companheira em paz, pedir perdão e desculpas por maltratos que eu não sabia, e agora eu sei que machuca".

Carreira

Em 45 anos de carreira, vendeu mais de 17 milhões de discos e gravou mais de 400 músicas. Entre elas, também estão faixas como Bate o Pé e A Festa Ainda Pode Ser Bonita.

Nascido em Macedo de Cavaleiros, no norte de Portugal, o cantor se mudou para o Brasil aos 11 anos, com os pais e nove irmãos. Em São Paulo, trabalhou como sapateiro e vendedor em uma feira.



Em 1978, protagonizou o filme “O Milagre – O Poder da Fé”, inspirado em sua própria história.

No final dos anos 80, voltou a morar em Portugal para se dedicar ao mercado musical europeu. Nesse período, comandou um programa na TV do país.

Retornou ao Brasil em 1998 e, dois anos depois, lançou o disco "Roberto Leal canta Roberto Carlos". Seguiu produzindo discos e coletâneas. O último, “Arrebenta a Festa”, saiu em 2016.