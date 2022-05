Morre o compositor Vangelis, de 'Carruagens de Fogo' e 'Blade Runner'

O compositor grego Vangelis morreu aos 79 anos, na terça-feira (18), segundo a agência grega ANA. Não foi informada a causa da morte.

O primeiro-ministro grego lamentou nas redes sociais a morte. "Vangelis Papathanassiou não está mais conosco. O mundo da música perdeu o artista internacional Vangelis", escreveu Kyriákos Mitsotákis.

Vangelis foi responsável por trilhas sonoras que fizeram muito sucesso, como a de Carruagem de Fogo, pela qual ganhou o Oscar em 1981. Também foi responsável pela trilha de Blade Runner, entre outras.

Nascido Evángelos Odysséas Papathanassíu, ele começou a carreira tocando em bandas de rock progressivo antes de entrar no mundo das trilhas sonoras - a banda Forminx, formada no início dos anos 1960, fez muito sucesso na Grécia. O artista começou a compor com apenas 4 anos de idade - ele nasceu em 1943 na região da Tessália.

Em 1968, se mudou para Paris, onde montou a banda de rock progressivo Aphrodite’s Child, junto com Demis Roussos e Loukas Sideras. O grupo acabou quatro anos depois. A carreira como compositor de trilhas começou em 1973, quando trabalhou para dois filmes do francês Frederic Rossif.