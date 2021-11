Morre um dos ocupantes de avião que caiu com Marília Mendonça

Dois corpos que estavam no avião que caiu na tarde desta sexta-feira (5) e que levava a cantora Marília Mendonça, já foram resgatados. Marília já teve a morte confirmada. O corpo da cantora, de 26 anos, foi o segundo a ser retirado da aeronave.

Avião que transportava Marília Mendonça cai em Minas Gerais

O assessor de imprensa Henrique Bonfim Ribeiro, conhecido como Bahia, é uma das vítimas do acidente aéreo que vitimou a cantora Marília Mendonça. O baiano trabalhava na equipe da cantora.

O bimotor caiu em uma área de cachoeira em Caratinga, em Minas Gerais. O homem, não identificado, aparenta ter cerca de 40 anos e ainda não foi identificado.

Além de Marília, viajavam no avião o piloto, o copiloto, um assessor e um produtor da cantora.

A cantora postou um vídeo em que aparece dentro do avião que caiu com um produtor, o assessor, copiloto e o piloto duas horas antes do acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5) na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

No vídeo, Marília aparece almoçando dentro do avião e falando dos shows que fariam em Minas Gerais. Ela viajava de Goiânia, em Goiás, para Caratinga, onde faria a primeira de uma série de apresentações no estado.