Morte de ator achado com saco na cabeça foi acidental, diz laudo do IML

A morte do ator Luiz Carlos de Araújo foi acidental, concluiu o Instituto Médico Legal (IML). O laudo que aponta como causa da morte asfixia e uso de drogas foi divulgado na quarta-feira (22) pela Polícia Civil de São Paulo.

Aos 42 anos, Luiz Carlos era conhecido por atuar em "Carinha de Anjo", do SBT. Ele foi achado morto por amigos e pela Polícia Militar no dia 11 de setembro, no apartamento em que morava em São Paulo.

Os amigos estranharam quando Luiz Carlos parou de receber mensagens e não atender mais telefonemas. Eles chamaram a PM e um chaveiro para abrir a porta do apartamento do ator. Lá, ele foi achado sozinho em uma cama, com a barriga para cima e um saco na cabeça.

Segundo o G1, a investigação aponta que o ator usou um saco plástico para tentar aliviar a ansiedade, em uma técnica controversa conhecida como re-respiração. A ideia é colocar o saco na boca para assoprá-lo. O saco aumentou o teor de dióxido de carbono, que é tóxico, e reduziu o de oxigênio, levando à morte. "Tal prática pode ter como complicação a asfixia por confinamento", diz nota da polícia.

Associada ao uso de antidepressivos, bebida e cocaína, a prática fez o ator desacordar e depois acabar morrendo, em uma morte considerada acidental.

As linhas de investigação incial eram suicídio, assassinato e uso de substâncias tóxicas. Não hávia sinais de violência no apartamento, nem no corpo do ator. A câmera da entrada não registrou ninguém chegando ou saindo. Amigos não relataram qualquer indício de depressão nele. O laudo confirmou o uso de drogas.

Com a conclusão, o caso será arquivado.