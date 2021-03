Mostra celebra a diversidade da dança na Bahia explorando diálogo com o audiovisual

O projeto Criações em Dança inaugura um novo espaço de difusão para a dança feita na Bahia: a partir desta quinta-feira (11), na página @criacoesemdancaba no Instagram, o público poderá acompanhar 30 trabalhos inéditos que exploram o diálogo da dança com o audiovisual. A mostra tem início com cinco vídeos de coreógrafas convidadas (Ana Brandão, Flávia Rodrigues, Sauara Costa, Inaê Moreira e Jaqueline Elesbão). Em seguida, são exibidos os 25 trabalhos selecionados e premiados entre 378 inscritos por artistas de todo o estado. Um vídeo coreográfico de até 3 minutos será publicado a cada novo dia.

Com idealização e coordenação geral da coreógrafa e gestora Cristina Castro, o projeto superou as expectativas tanto em número de inscrições quanto em alcance de municípios: 378 artistas de 39 cidades de diferentes regiões da Bahia submeteram trabalhos a avaliação. "Eu considero esse resultado a maior meta que a gente poderia alcançar. É um projeto que estimula a criação artística, que está movimentando, invadindo, sensibilizando a cabeça das pessoas...O que vem na mostra é um recorte diante de muitas propostas boas", avalia Cristina, que também integra a comissão julgadora ao lado de Thiago Cohen, Carlos Sampaio, Neemias Santana e Dimi Ferreira. Cada vídeo coreográfico selecionado receberá uma premiação de 1 mil reais.

Dobra, de Ana Brandão e Naiara Rezende (divulgação) Espiral da Vida, de Sauara Costa (divulgação)

Outro aspecto positivo do projeto é a capacitação de artistas para a criação em diálogo com as novas tecnologias. Além de estimular parcerias de artistas da dança com cineastas, editores e artistas visuais, o Criações em Dança ofereceu três oficinas gratuitas compartilhando técnicas de filmagem, iluminação, dramaturgia e encenação.

Flávia Rodrigues, uma das coreógrafas convidadas para abrir a mostra, destaca o aprendizado ao longo do processo de criação do vídeo: "Foi uma maneira de observar a dança de uma outra perspectiva que eu ainda não tinha experienciado na prática. Ser ao mesmo tempo a intérprete e a pessoa que pensa no figurino, na iluminação, a pessoa que grava, edita. Foi uma experiência completa". O trabalho da artista, que já integrou o Balé Jovem Salvador, poderá ser visto ao lado de outros 29 vídeos de curta duração. "A plataforma escolhida é também uma forma de potencializar o nosso trabalho. O Instagram é hoje uma ferramenta profissional, é um meio rápido de veiculação", complementa Flávia.

Em razão do isolamento social, os vídeos produzidos dentro de casa ainda são parte expressiva do todo. E aí entra em jogo a criatividade. "A casa tem vida, ela fala sobre nós, sobre as nossas vontade. Eu tenho observado a casa como espaço potente cênico há um tempo, mas nesse momento tudo se intensificou bastante", comenta Ana Brandão, coreógrafa convidada. Na mostra, ela assina o vídeo Dobra, produzido em conjunto com a artista Naiara Rezende.

O projeto Criações em Dança é uma realização da coreógrafa Cristina Castro em parceria com o Núcleo Vidança e o Teatro Vila Velha. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.



Serviço: Mostra Criações em Dança | A partir de 11/3 | Exibição no @criacoesemdancaba no Instagram | Gratuito