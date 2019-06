Motociclista é preso com moto roubada e documentos falsos na BR-324

Um motociclista de 35 anos foi preso no sábado (22) com uma moto roubada e documentos falsificados na BR-324, ainda em Salvador, durante operação Copa América, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ao ver a fiscalização, o motociclista tentou fugir, mas foi alcançado por uma equipe da PRF. O condutor entregou os documentos solicitados, mas o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) tinha sinais de falsificação. O padrão dos caracteres impressos no documento era diferente do que é usado pelo órgão de trânsito.

Na fiscalização da moto, os agentes também encontraram sinais de adulterações nos elementos identificadores. Os agentes então fizeram uma verificação mais aprofundada na moto Honda CG 125. Usando técnicas de identificação veicular, os policiais rodoviários notaram elementos que indicavam outro veículo, da mesma marca e modelo, porém com placa diferente.

Os policiais notaram que se tratava na verdade de Honda CG/125 com registro de roubo de fevereiro de 2019, em Salvador. A placa original foi trocada por uma de outro veículo para não levantar suspeitas.

O motociclista afirmou que não sabia das irregularidades, alegando que a moto era emprestada. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos de Salvador, com a moto e a documentação.