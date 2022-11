Motorista perde controle da direção e causa acidente grave em Salvador

Quem tentou passar pelo túnel da Avenida Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (2), se surpreendeu com um acidente grave no local. Um homem perdeu o controle do veículo e bateu no meio fio do túnel por volta das 5h30.

Nas imagens transmitidas pela TV Bahia, é possível observar o carro completamente destruído após o impacto. O condutor, de 32 anos, ficou preso nas ferragens do automóvel.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), devido ao impacto e a forma como o motorista saiu do veículo, entubado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não foi possível fazer teste de alcoolemia no momento em que ele foi encontrado.

A entrada do túnel e o local foram dispersados por volta das 7h30. O motorista foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde se encontra em estado grave.