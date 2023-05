Motoristas e entregadores por aplicativo paralisam atividades por 24h na segunda (15)

O início da próxima semana será marcado pela falta de motoristas e entregadores por aplicativos em Salvador. Na segunda-feira (15), a categoria vai paralisar as atividades em protesto às condições de trabalho precárias e à baixa remuneração por parte das empresas. O anúncio foi feito pelo Sindicato dos Motoristas de Aplicativos e Condutores de Cooperativas do Estado da Bahia (Simactter-Ba), na quinta (11).

A paralisação é nacional. Além de deixar os aplicativos desligados por 24h, o Simactter-Ba informou que os motoristas vão realizar uma carreata até as sedes da Uber e da 99 Pop distribuídas pelo país. Em Salvador, as sedes das duas empresas ficam localizadas no bairro do Caminho das Árvores.

Os motoristas e trabalhadores por aplicativo protestam contra a precarização do trabalho, baixo valor das tarifas cobradas aos clientes das plataformas e cobrança de taxas de até 60% sobre o valor recebido pelos trabalhadores.

“As reivindicações são inúmeras, desde reajustes e repasses melhores nas tarifas, quanto a segurança, banimentos injustos, melhoria da plataforma no quesito ferramentas, mais dignidade e melhores condições de trabalho”, destaca o Simactter-Ba.

A reportagem entrou em contato com as empresas Uber e 99 Pop, para saber o posicionamento deles sobre as reivindicações dos trabalhadores, mas até a publicação desta matéria não houve resposta.