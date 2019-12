Motoristas já podem trafegar em viadutos do BRT a partir de hoje

Chega de desvios na pista e expectativas. A partir das 9h30 desta segunda-feira (23), os motoristas já poderão trafegar pelo complexo de viadutos do BRT do Itaigara, na região da Avenida ACM, em frente ao Parque da Cidade.

A inauguração será no próprio local e contará com a presença do prefeito ACM Neto, que aproveitará a ocasião para detalhar o andamento das obras do novo modal de transporte, que também passará a contar com pistas expressas para veículos e ciclovia.

A partir de hoje, com a liberação do tráfego, os motoristas que vêm do Shopping da Bahia não precisarão mais fazer o retorno para acessar o Itaigara. Além disso, quem está no Itaigara e quer seguir para a Lucaia também não precisará mais do retorno.

O primeiro trecho do BRT, entre o Parque da Cidade e a região do Shopping da Bahia, ficará totalmente pronto até o final de 2020. O segundo trecho, até a Estação da Lapa, passando pelas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama, já está em fase de licitação.