MP divulga lista com 32 instituições que atendem idosos e precisam de doações

O Ministério Público estadual está divulgando uma lista com 32 Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPI) de Salvador para que pessoas ou empresas interessadas possam fazer doações para esses locais. Poderão ser doados para as entidades gêneros alimentícios, produtos de higiene/limpeza e especialmente materiais de prevenção ao coronavírus como máscaras, luvas e álcool em gel 70%.

A lista se constitui em um banco de dados de atualização permanente, portanto as instituições que abrigam idosos que queiram integrá-la poderão enviar email para o endereço eletrônico geidef@mpba.mp.br ou ligar para o telefone (71) 3103-6410. Os idosos abrigados nesses locais são pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, em razão de suas idades avançadas, comorbidades existentes e também pelo fato de viverem em um ambiente coletivo, constituindo uma população de alto risco para o contágio do coronavírus. Na lista consta ainda uma instituição para acolhimento de pessoas com deficiência.

Confira aqui a lista:

01 Abrigo D. Pedro II

Rua Juiz Orlando Heleno de Melo, nº 319, Piatã - Tel: 3313-5529/ 3314-1771/ 3312-0044

abrigopedro2@yahoo.com.br

02 Abrigo São Francisco de Assis

Rua Professor Santos Reis, nº 32, Ladeira do Porto da Lenha, Bonfim, Próx. à igreja do Bonfim - Tel: 3116-2012/ 98169-9647

asfa.bahia@gmail.com

03 Casa de Repouso Santa Clara

Rua Campinas de Brotas, nº 15, Brotas. Prox. ao Bompreço do final de linha de Brotas - Tel: 3351-5911/ 98894-1915

selmaibpn@gmail.com

04 Osid - Associação Obras Sociais Irmã Dulce

Avenida Bonfim, 161, Largo de Roma - Tel: 3310-1179/ 3310-1100/ 3310-1168/ 3310-1169/ terezinha.pacheco@irmadulce.org.br

05 Abrigo Mariana Magalhães

Ladeira dos Barris, 41, Ladeira dos Barris, Barris, Tel: 3329-4161

osfpiedade@bol.com.br

06 Abrigo Salvador

Rua Campinas de Brotas, 754, Brotas - Tel: 2201-7683

abrigo@abrigosalvador.org.br

07 Abrigo São Gabriel

Rua da Boa Viagem, 161, Boa Viagem. Prox. à igreja da Boa Viagem - Tel: 3314-8276/ 9999-8783

ir.abriel@hotmai.com/ abrigosaogabriel@hotmail.com

08 Asilo São Lazaro

Estrada Velha, km 6, Jardim Nova Esperança. Em frente ao Copagás - Tel: 3393-4448/ 3035-0748

asilosaolazaro@yahoo.com.br

09 Fraternidade Franciscana Secular Monte Alverne

Alameda Bons Ares, nº 04, Candeal de Brotas. Em frente à escola Lulu e Bolinha - Tel: 3356-0373 cmontealverne@yahoo.com.br

10 Casa de Repouso Bom Jesus Praia Grande

Rua Pedro Gordilho, 04, Praia Grande. Em frente à linha do trem - Tel: 3408-1259/ 98517-0803

Luissantana-crbj@hotmail.com

11 Casa de Repouso Bom Jesus Tubarão

1ª Travessa Bela Vista, 15, Tubarão - Tel: 3408-1259

luissantana-crbj@hotmail.com

Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa - ILPI

12 Harmonia Residência para Idosos

Rua Mandiguaçu, 11, Piatã. Atrás do Habib’s de Piatã - Tel: 3249-0197/ 98719-2831

Casaharmonia11@hotmail.com

13 Casa de Repouso Uzeda Luna

Fazenda Grande IV, setor 5, camino 43, casa 4, Boca da Mata/Cajazeiras - Tel: 3253-3050/ 98745-3779

Lucianaluna.87@hotmail.com.br

14 Centro Dourado de Fraternidade

Rua do Corredor, 55E, São Tomé de Paripe - Tel: 3482-9317

cherrymoura@hotmail.com

15 Instituição Lar Esperança dos Idosos

Rua Henrique Dias, 304, Bonfim - Tel: 3312-3120/3313-7949

Laresperanca2014@outlook.com

16 Lar Franciscano Santa Isabel

Rua Jogo do Lourenço, 22, Saúde - Tel: 3243-1972/ 99287-2371

larfranciscanoadm@gmail.com

17 Lar Hotel para Terceira Idade

3ª travessa Dois de Julho, 11, São Cristovão do Aeroporto - Tel: 3363-5860/ 3363-4852

larhoteladm@ig.com.br

18 Lar Santa Bárbara

Ladeira da soledade, 170, Soledade/Lapinha - Tel: 3327-5210/ 98871-6402/ 98606-8822

gersonpequenoprincipe@gmail.com

19 Lar Santo Antônio de Pádua

Rua Thales de Freitas, 116, Barbalho - Tel: 3241-8289/ 3013-4570

20 Nosso Lar Casa de Repouso

Rua Cari, 28, Piatã 3016-4851 - Tel: 3014-4851/ 98749-4218

contatonossolar@outlook.com

21 Lar Recanto dos Idosos

Av. Afrânio Peixoto, 2883A, Lobato - Tel: 3391-9694/ 98545-7643

22 Instituição Lar Irmão José

Rua dos Bandeirantes, 39, Matatu - Tel: 98608-7768

instituicaolarirmaojose@hotmal.com

23 Missionárias da Caridade

Rua Regis Pacheco, S/nº, Uruguai - Tel: 3314-5964

marfiel21@hotmail.com

24 Associação Lar

Irmã Lourdes Rua Aroldo Caino, 73 E, Sussuarana - Tel: 3499-4020

eudesneco@yahoo.com.br

25 Abrigo Frei Lucas

Rua Guilherme Marback, 22, Baixa do Bonfim - Tel: 3207-7033

26 Casa de Repouso Vida Vip

Rua Ministro Coqueijo, 51, Itapuã - Tel: 3285-4723/ 98869-1655

contato@vidavipagenciadecuidadores.com.br

27 Áurea Recanto da Terceira Idade

Alameda da praia de Atalaia, 65, Quadra L, Stella Maris - Tel: 3506-9524/ 99367-0935

aurearecantodaterceiraidade@yahoo.com.br

28 Casa de Repouso Alegria de Viver

Rua Santa Bárbara, 11B, Piatã - Tel: 3285-3206/98782-2446

casaderepousoalegriadeviver@gmail.com

29 Casa do Idoso São José

Rua do Norte, 03, Amaralina - Tel: 3347-8716

aurenitacavalvante@ig.com.br

30 Casa de Repouso Samayra

Álvaro França Rocha, 27, Quadra 3, Cajazeiras VI. - Tel: 3238-2921/ 98752-0263

samayracasaderepouso@gmail.com

31 Casa de Repouso Lar das Acácias

Avenida Dorival Caymmi, casa 2C, Itapuã - Tel: 3019-5891

lardasacacias@outlook.com

32 Lar 7 Maravilhas

Rua do sodré, 74, Dois de Julho - Tel: 3016-6922

98883-2377

Lar7maravilhas@hotmail.com

Acolhimento para pessoa com deficiência

01 Lar Fonte da Fraternidade

Rua Padre Antônio Vieira, 85, Capelinha de São Caetano - Tel: 3303-0000

fraternidadevt@hotmail.com





