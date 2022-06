MP nega pedido de suspensão de cachê de Daniela Mercury por show pró-Lula, diz site

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) negou o pedido de liminar para suspender o pagamento de cachê de R$ 100 mil para a cantora Daniela Mercury por ter se apresentado em um evento pró-Lula. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a manifestação aconteceu no último dia 11 e argumentou que "não teria sido juntada uma prova legível da contratação do show de Daniela Mercury pela Prefeitura de São Paulo".

O órgão entendeu que não precisaria intervir, uma vez que supostamente a prefeitura já havia suspendido o cachê. Foi pedido que a gestão preste esclarecimentos sobre procedimento instaurado pela Controladoria Geral para saber se, de fato, já houve ou não a suspensão.

O MP também pediu informações se houve manifestação da produção da artista solicitando o cancelamento do contrato e do pagamento do show que realizou. Em 5 de maio, a empresa que representa Daniela anunciou ter feito o pedido. Ao Estadão, a mulher da Daniela, Malu Verçosa, afirmou que a cantora não recebeu nem receberá nenhum recurso da Prefeitura de São Paulo.

A apresentação, que aconteceu em 1º de maio, virou alvo de uma investigação da Controladoria-Geral do Município depois que a cantora declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que havia discursado minutos antes. Como o evento foi em parte custeado com emendas parlamentares, a prefeitura abriu processo para apurar desvio de finalidade e suspendeu o pagamento de R$ 100 mil que faria à produtora responsável pela contratação da artista.