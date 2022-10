Mudança só de emblema: veja carros iguais de marcas diferentes

Alguns consumidores assumem as cores das marcas de automóveis como times. Uns preferem americanos, outros italianos ou alemães. E assim a rivalidade aumenta. Memes são gerados. Alguns levam até a fama de quebrar mais, por exemplo.

O que muitos não sabem é que essas empresas compartilham tecnologias e até mesmo carros completos. Sim, o que diria um entusiasta da Mitsubishi ao saber que a nova geração do ASX é, na verdade, um Renault Captur somente com os emblemas da empresa japonesa?

Na Europa, a Mitsubishi usou um Renault Captur como base para o ASX

Se em modelos convencionais já há uma disputa, imagine entre os carros esportivos. Então saiba que arquirrivais como o Chevrolet Camaro e o Ford Mustang compartilham uma peça vital: o câmbio. Isso mesmo, a transmissão de dez velocidades desses carros é a mesma. Ela foi desenvolvida em conjunto para a redução de custos. Apenas a calibração é distinta.

A seguir, conheça alguns modelos que mudam de identidade.

Atuais:

Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid

Com a fusão da FCA, que reunia marcas como Fiat, Chrysler e Jeep, com a PSA, proprietária de empresas como Peugeot, Citroën e Opel, as possibilidades para ampliação de portfólio em alguns segmentos aumentou.

Neste ano, a tradicional Fiorino, da Fiat, também começou a ser comercializada em concessionárias Peugeot. Apenas os emblemas foram trocados e o Peugeot Partner Rapid já sai da fábrica da Fiat em Betim em direção às lojas da marca francesa.

Audi e-Tron GT e Porsche Taycan

Outro grande grupo automotivo é liderado pela Volkswagen, que tem como maior acionista a Porsche SE. Nesse conglomerado estão empresas como a francesa Bugatti, a britânica Bentley e a italiana Lamborghini.

Para reduzir custos, duas empresas do grupo, a Porsche e a Audi, desenvolveram o Taycan e o e-Tron GT em conjunto. No entanto, apesar de compartilharem a mesma base e tecnologias, os dois produtos contam com diferenças no desenho.

Nissan Frontier x Renault Alaskan

Parceiras em uma aliança que há alguns anos inclui também a Mitsubishi, a Renault e a Nissan cooperam na maioria das vezes com componentes que ficam sob a carroceria, como motores e transmissões.

Um dos casos mais explícitos é com picapes. Tradicional fabricante desse tipo de utilitário, a Nissan cedeu para a Renault a Frontier. A picape média ganhou uma dianteira exclusiva e algumas modificações no interior e é oferecida em alguns mercados como Alaskan.

Houve até um terceiro produto, a Mercedes-Benz Classe X. Mas essa opção, que chegou a ser produzida na Espanha e na Argentina, não foi adiante.

Do passado:

Mitsubishi L200 x Fiat Fullback

A Fiat nunca desenvolveu uma picape média, a solução foi adaptar uma Mitsubshi L200. O modelo foi comercializado em alguns mercados como Fullback.

A Fiat apenas mudou o nome e os emblemas da Mitsubishi L200

Renault Fluence e Samsung SM3

Além de smartphones e outros eletrônicos, a Samsung também produziu automóveis. Foi fundada em 1994 e, em 2000, a Renault adquiriu 80% das suas ações.

Um dos seus produtos que chegou ao Brasil foi o SM3, comercializado aqui como Fluence. O sedã era fabricado na Argentina, onde também foi vendido.

Em alguns países o Fluence era comercializado como Samsung SM3

Chevrolet Celta e Suzuki Fun

Apesar da pequena presença no mercado brasileiro, a Suzuki fez diversas parcerias mundiais. Um dos seus veículos mais populares no país, o Grand Vitara, foi comercializado no país pela Chevrolet como Tracker - na época, com tração 4x4 e motorização diesel.

Na Argentina, o Chevrolet Celta foi vendido por um período como Suzuki Fun

Dessa parceria surgiu o Fun, um Chevrolet Celta com emblemas da Suzuki. O hatch era produzido na fábrica da GM em Gravataí e exportado para a Argentina, de onde vinha o Tracker.

Além dos logos, uma das poucas mudanças do Celta para o Fun era a capacidade do tanque de combustível. No Brasil ele tem capacidade para 54 litros e, na Argentina, 46 litros.