Muita emoção! Nariz escorrendo de Dodô, do Pixote, chama atenção no 'Encontro'

Uma cena inusitada chamou atenção nesta quinta-feira (22) durante o Encontro com Fátima Bernardes. O cantor Dodô, do Pixote, ficou com o nariz escorrendo ao vivo, enquanto conversava com a apresentadora. As imagens circularam nas redes sociais.

Dodô estava participando do quadro #TBT, em que Fátima mostra imagens antigas dos convidados. Ele acabou chorando quando viu uma foto com o tio Geraldo e o primo, Jonas, que já morreu.

"Ele tinha um carinho por nós, curtia demais o Pixote, posso dizer que era fã número 1. Ele sofreu um acidente, por isso que estava de cadeira (de rodas), e pediu para o meu tio levá-lo para o show. (...) Depois disso, ele entrou em coma, ficou um tempo, até fui visitar. Alguns dias depois, faleceu", lembrou Dodô.

Ele ficou emocionado e em meio às lágrimas o nariz escorreu.

Com a repercussão do caso, Dodô usou o Instagram para comentar, com muito bom humor. "Gente, vocês não viram?'. Rapaziada, aconteceu. Na hora da emoção eu estava lá, e foi assim. Eu estou aqui tranquilinho, depois daquele momento, mas tem aquele povo que manda um 'vrau' na rua, a gente vê, né? Tudo bem, está tranquilo, aconteceu, virou manchete", finalizou.