Mulher atrai adolescente para estupro coletivo e é presa na Bahia

Uma mulher foi presa na noite desta quarta-feira (22), após ser acusada de atrair uma adolescente para um estupro coletivo. A prisão ocorreu na cidade de Santa Rita de Cássia, no oeste da Bahia.

Ela teria dado um suco com substância para a menor e, com isso, ajudar os estupradores a ter "facilidade" no crime. A vítima foi dopada e abusada por cinco homens, segundo o delegado Leonardo Mendes.

"A vítima teve hemorragia interna e ficou três dias internada", afirma o delegado. A mulher foi encaminhada para o Complexo Policial de Barreiras e seguirá para o Sistema Penitenciário. A prisão ocorreu após ação conjunta entre a 86ª Companhia Independente de Polícia Militar e a Delegacia Territorial do município de Santa Rita de Cássia.