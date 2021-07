Mulher de acusado de matar vereadora Marielle deixa a cadeia no RJ

A esposa, o cunhado e dois amigos de Ronnie Lessa foram soltos pela Justiça do Rio de Janeiro. Preso desde março de 2019, Ronnie Lessa é acusado de matar a vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Já os quatro foram presos suspeitos de envolvimento no desaparecimento do arsenal que o acusado tinha em casa.

Segundo o G1 do Rio de Janeiro, na segunda-feira (12), o Tribunal de Justiça do RJ informou que os alvarás dos parentes de Lessa já tinham sido expedidos. Neste sábado (17), o portal confirmou que Elaine Lessa, Márcio Montavano, Bruno Figueiredo e Josinaldo Freitas foram liberados da cadeira.

Elaine foi condenada por destruição de provas, mas vai cumprir a pena em regime aberto. O cunhado, Bruno, e os dois amigos de Lessa, Márcio e Josinaldo vão responder ao processo em liberdade.

As armas de Lessa foram retiradas da casa dele dias antes da prisão. A polícia acredita que entre o arsenal está a submetralhadora usada para matar Marielle e Anderson. A suspeita é de que as seis armas que ele tinha em casa foram descartadas no mar.