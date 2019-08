Mulher é achada ferida e seminua em matagal perto da UnB

Uma mulher de 41 anos foi achada ferida e seminua em um matal próximo à Universidade de Brasília (UnB), no Distrito Federal, nesta quinta-feira (15). O caso foi registrado como tentativa de feminicídio e estupro.

Ela foi encontrada no local desacordada por dois catadores de material reciclável. Quando foi localizada, a vítima tinha ferimentos profundos no rosto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ela foi socorrida para o Hospital de Base.

De acordo com os bombeiros, a mulher sangrava muito e estava seminua, mas relatou a eles que não teria sofrido violência sexual.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia. "A mulher foi encontrada em estado crítico, com lacerações na face, olhos com edema, com alucinações e trauma no crânio", diz o boletim de ocorrência.

A Diretoria de Segurança da Universidade de Brasília informou que acompanhou o socorro à mulher, mas não foi informado se ela tem alguma relação com a unidade de ensino.

Nenhum suspeito foi preso até o momento.