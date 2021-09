Mulher é agredida com punhal pelo ex; vítima pode perder movimentos

Iolanda Gomes, de 49 anos, foi agredida com golpes de punhal pelo ex-companheiro Valdoelson Oliveira Silva, de 46 anos, que aceitava o fim do relacionamento. Por conta dos ferimentos, ela precisou levar mais de 20 pontos direito. O caso ocorreu no município de Candeal, no nordeste da Bahia.



O crime aconteceu no dia 28 de agosto. A vítima relata que estava em um bar com familiares, quando foi surpreendida pelo homem.



"Estou arrasada, não esperava chegar a esse ponto. Ele nunca tinha me agredido, só fazia ameaças, que infelizmente eu desacreditei", disse.

Em entrevista à TV Bahia, a dona de casa contou que Valdoelson desferiu dois golpes de punhal na direção do pescoço dela, contudo, ela usou os braços para tentar se defender e acabou sendo atingida em um deles.



"O médico disse que eu poderia ter o braço amputado. Minha pressão foi para sete por quatro. Eu fui para a ala vermelha, perdi muito sangue. Pensei que não ia escapar ,devido ao meu estado", contou.

De acordo com Ludmila Andrade, delegada substituta da Polícia Civil do município, o suspeito fugiu após o crime e está foragido.



"Foi uma lesão grave, porque o médico disse que ela pode perder os movimentos da mão, aí pode evoluir para uma lesão gravíssima. A depender das oitivas das demais testemunhas que estão sendo ouvidas, pode ser que vire uma tentativa de homicídio", afirmou a delegada.