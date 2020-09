Mulher é assassinada a facadas após sair do trabalho no Ceará

(Foto: Reprodução)

Uma mulher foi assassinada na madrugada desta quarta-feira, 2, após sair do trabalho em Sobral. Juraci Duarte Matias, de 29 anos, foi atingida por golpes de faca dentro de uma fábrica. Ela e o ex-companheiro, suspeito de ter cometido o crime, trabalhavam no local no turno da noite. O homem fugiu em uma moto.

Equipes da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sobral faz buscas para localizar o suspeito. De acordo com a Secretaria d Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Os primeiros levantamentos sobre o caso foram realizados pelas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A Polícia Civil investiga o caso. Questionada, a SSPDS não informou se a investigação aponta o que pode ter motivado o crime.

É o segundo caso de mulher assassinada por ex-companheiro na região em menos de 24 horas. O primeiro foi em Amontada. Suspeito foi preso.

Reportagem originalmente publicada em O Povo