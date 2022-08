Mulher é assassinada pelo ex-marido após expor divórcio no TikTok

A paquistanesa Sania Khan, de 29 anos, conseguiu se libertar de um casamento conturbado, deixando sua vida em Chicago, para morar no Tennessee, ambos nos Estados Unidos. Mas a fotógrafa não conseguiu chegar ao seu destino e foi assassinada antes pelo ex-marido, Raheel Ahmad, de 36.

Ela foi encontrada na porta do condomínio onde morava com o ex, em Chicago. Com um ferimento por arma de fogo na parte de trás da cabeça, Sania foi declarada morta. A polícia, chegando ao local, viu o ex-companheiro da vítima se suicidando na frente de todos.

De acordo com informações do jornal Chicago Sun-Times, Ahmad tinha ido morar em outro estado durante a separação, mas resolveu retornar à Chicago para "salvar o casamento".

Sania tinha conseguido, recentemente, ser reconhecida pela plataforma TikTok como uma das mulheres que tinha voz para lutar contra os casamentos e estigmas do divórcio na comunidade do sul da Ásia. No aplicativo, ela fazia diversos vídeos explicando e orientando mulheres sobre o assunto. A morte da fotógrafa acendeu um alerta para outras vítimas de casamentos abusivos.