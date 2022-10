Mulher é detida na Bahia após ser flagrada com Porshe roubado comprado por R$ 40 mil

Uma mulher de 54 anos, que não teve a identidade divulgada, foi detida na última terça-feira (18), em Alagoinhas (BA), com um carro importado roubado no estado de São Paulo que foi adquirido por um valor muito abaixo do mercado. Policiais realizavam fiscalização de combate ao crime no Km 101 da BR 101, quando abordaram um Porsche/Cayenne, de cor branca, com placas do Paraná. Na condução do veículo estava uma mulher de 54 anos, residente em Itapecerica da Serra (SP).

Inicialmente, foram solicitados os documentos de porte obrigatório para uma consulta detalhada. Em seguida, os PRFs realizaram uma vistoria no Porsche e constataram que alguns sinais de identificação do automóvel estavam adulterados. Em consulta aos sistemas, foi veículo portava placas clonadas e possuía uma ‘queixa’ de roubo, registrada no estado de São Paulo.

A condutora afirmou para a equipe da PRF que o carro é de propriedade do irmão dela e foi comprado por R$ 40 mil. De acordo com a tabela fipe, o valor atual do veículo gira em torno de R$ 150 a 200 mil. Dada às circunstâncias, a mulher foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e poderá responder por receptação de veículo roubado.

A PRF alerta que a compra de veículos sem documentação e com o valor muito abaixo do mercado, já demonstram fortes indícios de irregularidades na compra e venda. A PRF orienta ainda que, para evitar adquirir um bem produto de crime, o consumidor deve ter atenção redobrada ao realizar a compra de um veículo usado. "Algumas vezes, o comprador sequer tem conhecimento da procedência ilícita do veículo e o adquire de boa fé", informa.

O órgão orienta ainda que o cliente sempre desconfie de anúncios tentadores e confronte as informações do documento com os elementos identificadores no veículo (chassi, motor, etiquetas). Outra dica é nunca realizar compras de veículos sem os trâmites oficiais de compra e venda, tais como registro em cartório do Certificado de Registro de Veículo, conhecido como DUT, e transferência de propriedade junto ao Detran. A PRF aconselha também que consumidora jamais adquira um veículo baseado apenas em promessas de transferências futuras.

A PRF orienta que os proprietários de veículos que estiverem recebendo multas em locais por onde não trafegaram que procurem a polícia para relatarem a possibilidade do veículo estar clonado.