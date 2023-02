Mulher é encurralada por Muquiranas no Campo Grande durante Carnaval

O que era para ser só mais uma passagem de um bloco tradicional, virou o pesadelo para uma mulher que estava curtindo o Carnaval no circuito Campo Grande, no último dia do festejo.

No vídeo, gravado nesta terça-feira (21), mostra a mulher sendo encurralada por vários associados do bloco As Muquiranas, que não a deixavam sair da roda formada por eles.

A mulher foi empurrada e jogada para cada um que formava a roda. Além disso, os homens jogavam água nela com as armas de brinquedo, ação que já é criticada há muito tempo. A situação só foi estabelecida quando a Guarda Municipal apareceu e desmontou o circulo que formava o assédio. No final da gravação ainda é possível ver um Muquiranas ainda apontando para a mulher como se estivesse a acusando de algo.

O vídeo viralizou nas redes sociais e muitas mulheres retomaram com o pedido para acabar com o bloco, movimento esse que já vem sendo mobilizado há alguns anos, desde antes da pandemia.