Mulher é flagrada com 8 kg de maconha prensada na Paralela

Uma mulher foi presa em flagrante com uma caixa contendo oito quilos de maconha prensada na Avenida Luís Viana (Paralela), na tarde de quinta-feira (2). De acordo com informações da Polícia Militar, policiais 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/CAB) realizava rondas na via marginal, por volta das 17h, quando avistaram uma mulher com um comportamento suspeito carregando uma caixa na entrada da Rua das Pedrinhas. Ao abordá-la, perceberam o nervosismo da suspeita e, ao abrir a caixa, encontraram 10 pacotes de maconha prensada.

Após o flagrante, a PM deu voz de prisão e a detida revelou que tinha outros dois pacotes na própria casa, localizada no bairro do Saboeiro, onde os policiais se deslocaram para apreensão do material. A mulher e os 12 pacotes de maconha, com aproximadamente 8 quilos no total, foram apresentados na Central de Flagrantes.

“A guarnição já realiza abordagens frequentes a pessoas nos pontos de ônibus e adjacências da Paralela. A perspicácia e expertise dos policiais durante as rondas resultaram na abordagem da suspeita e, consequentemente, na localização da droga”, destaca o major Kley, comandante da 82ª CIPM.