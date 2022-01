Mulher é presa com 9 kg de cocaína escondidos em quadros no aeroporto de Salvador

A Receita Federal apreendeu na noite de ontem (29) aproximadamente 3,5 kg de pasta base de cocaína e 5,5 Kg de cloridrato de cocaína, já prontos para consumo, no aeroporto internacional de Salvador. A droga foi encontrada na bagagem de uma passageira durante ação de fiscalização de rotina com uso do scanner. A cocaína estava escondida dentro de quatro quadros de decoração.

A jovem, de 26 anos, é natural de Guarulhos (SP) e seguiria de Salvador (BA) para Maputo em Moçambique, num voo da Latam com conexões em Guarulhos (SP) e Adis Abeba, na Etiópia. Ela foi presa em flagrante, e a droga foi encaminhada para a Polícia Federal, que prosseguirá com a apuração do caso.