Mulher é presa em flagrante com R$ 4 mil em dinheiro falso no Recôncavo

Uma mulher foi presa em flagrante na terça-feira (20) com dinheiro falso em uma agência dos Correios em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano.

Segundo a Polícia Civil, investigadores da delegacia da cidade foram acionados com a informação de que a mulher receberia moeda falsa. Eles aguardaram ela pegar a embalagem nos Correios e deram a voz de prisão.

Com ela, estava um envelope com registro de urgência com a quantia de R$ 4 mil dentro. “Conduzimos a mulher para a unidade policial e ela informou que o esposo está no presídio em Salvador e pediu para que ela pegasse o dinheiro”, explicou a delegada Corina Oliveira, titular da unidade da cidade.

A investigada foi autuada em flagrante por moeda falsa e está custodiada na unidade policial, à disposição do Poder Judiciário, no aguardo da audiência de custódia.