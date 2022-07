Mulher em cárcere privado em hospital está com infecção generalizada

A paciente Daiana Chaves Cavalcanti, de 36 anos, está internada no Hospital Santa Branca desde junho, após ter complicações em uma cirurgia plástica realizada em março. A polícia encaminhou o inquérito à Justiça e, no documento, "há indícios claros de que a vítima esteja apodrecendo".

Ela ainda não foi transferida do hospital que o médico Bolívar Guerrero Silva fez o procedimento. O médico está preso desde segunda-feira (18). A polícia ainda informou que a paciente está com infecção generalizada, além de está "à beira da morte".

Inquérito caso paciente (Foto: Reprodução / Globo)

A suspeita, desde o início das investigações, é que Daiana está internada na unidade de saúde, sem poder sair, porque o hospital quer "ocultar a atividade criminosa do médico". Bolívar teria feito chantagem emocional com a vítima, alegando que não usaria mais a máquina para drenar as secreções do corpo da paciente.

Médico nega acusações

O médico, que está preso, negou todas as acusações e ainda informou que Daiana não queria ser transferida do hospital, além de alegar que não houve erro médico, muito menos ocorreu cárcere privado. Ele também é suspeito de cometer outros crimes com mulheres na unidade de saúde.

Ao G1, a paciente afirmou que estava sentindo o seu corpo se deteriorando gradativamente a cada dia que passava na unidade hospitalar.

"Eu só queria que me tirasse daqui, para outro médico me acompanhar, porque eu já não aguento mais, já não aguento mais o que esse homem fez comigo. O meu peito está todo necrosado, está doendo tanto”.

O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) vai apurar o caso através de uma sindicância.