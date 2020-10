Mulher escapa da morte por um triz enquanto ia a banco fazer prova de vida

A comerciante Beatriz da Rocha Almeida, de 55 anos, seguia tranquilamente seu caminho em direção ao banco onde iria fazer uma prova de vida. Só que, por ironia do destino, quase que o resultado do laudo mudaria enquanto ela seguia o trajeto.

Acontece que enquanto ela estava na calçada, ela escapou por alguns centímetros de ser atropelada por uma Brasília amarela desgovernada.

Tudo isso aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), em Porto Feliz (SP). Ao G1, Beatriz contou que estava a caminho do banco para fazer prova de vida para a pensão devido à morte do marido, quando escutou o barulho e se deparou com a batida do carro no portão de um prédio à frente na avenida José Maurino.

“Foi um livramento. Naquele momento, não veio nada na cabeça. Pouco antes [do acidente] eu me lembrei de outro acidente, naquele mesmo lugar, quando eu caí de um carro há 10 anos. Eu estava no carro de um ex-namorado e a porta do carro abriu. Caí no asfalto e me machuquei toda", lembra.

Um vídeo registrou o momento em que a pedestre estava caminhando quando o carro aparentemente sem freio desceu pela avenida e quase a atingiu. O motorista conseguiu desviar de outro veículo e da mulher.

"Por ironia do destino, eu estava indo ao banco para fazer prova de vida do benefício que eu recebo de pensão por morte."