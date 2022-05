Mulher morre em acidente de carro na Boca do Rio

Uma mulher morreu após um capotamento na na Avenida Octávio Mangabeira, no bairro da Boca do Rio. O acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (9).

A vítima foi identificada como Sandra Thales de Jesus Santos. Segundo a TV Bahia, o carro estaria sendo conduzido pelo marido dela, Fábio Santos. Testemunhas relataram que eles eram moradores da Boca do Rio.

De acordo com a Transalvador, o trânsito está completamente bloqueado região, na altura do Centro de Convenções de Salvador, no sentido Pituba, devido um acidente ocorrido no trecho. Condutores têm como alternativa de tráfego seguirem pela via marginal.