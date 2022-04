Mulher pede lanche por aplicativo e só recebe oito dias depois: ‘Pediram desculpas’

Era só um pedido de comida por um aplicativo de entrega, mas virou uma questão resolvida apenas oito dias depois. O caso em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Kessia Gomes, que trabalha como escrevente em um cartório do município, pediu um combo de batata fritas com hambúrguer no dia 28 de março. “Foi no horário de trabalho, para eu lanchar. Eu tinha esperança de chegar antes das 17h. Eu pedi por volta de 15h”, explica a jovem. Após certo tempo, ela começou a suspeitar da demora. Fez contato com a empresa por meio do aplicativo, ligações, mas não obteve resposta. Perdeu as esperanças e decidiu cozinhar em casa.

Ela diz que não solicitou o cancelamento do pedido porque o aplicativo informava que ele havia saído para a entrega. “Eu mandei mensagem falando ‘tem certeza que saiu para a entrega?’. No mesmo dia à noite, eu decidi mandar mensagem pelo Instagram, porque não respondia no iFood e nem atendia a ligação”, explicou.

O estabelecimento, no entanto, só retornou às mensagens de Kessia nas redes sociais nesta terça (5). “Eles responderam dando a desculpa que tinham perdido o acesso à conta do Instagram e conseguiram entrar ontem”.

Ao g1, Kessia contou que mesmo após receber o pedido, não conseguiu comer: “Não veio em boa qualidade, aí eu achei que poderia me dar um negócio ruim”.