Mulher trans que teve corpo queimado pelo namorado visitava pai internado no hospital

Uma mulher trans teve o corpo queimado pelo companheiro em um hospital na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, no sábado (11). Karla dos Santos Ferreira, de 44 anos, acompanhava o pai até o local, quando foi surpreendida pelo ataque. O homem de 44 anos foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio após ser apresentado na sede da 6ª Coorpin de Itabuna por uma guarnição da Polícia Militar.

De acordo com a Prefeitura de Itabuna, o pai da mulher estava internado no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, local onde aconteceu o crime. No lugar, o companheiro a chamou para uma área externa nos fundos da unidade onde, depois de uma conversa, jogou álcool e ateou fogo em seu corpo.

A vítima deu entrada no hospital nesta manhã, e foi levada para a Unidade Amarela do Pronto Socorro, onde foram realizados os procedimentos médicos, e ela foi entubada. Depois, teve que ser transferida para uma unidade de referência para queimados.

Karla foi regulada e aceita pelo Hospital Geral do Estado (HGE) pela tarde, e por volta da meia-noite foi levada para Salvador em uma ambulância.

Não há novas informações sobre o estado de saúde da vítima. O suspeito é investigado pela Polícia Civil.