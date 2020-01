Multidão lota show da Banda Nação Zumbi no Parque Costa Azul

Maracatu, rock, hip hop e uma galera bem alternativa lotaram a segunda noite do STU Festival em Salvador para ver o show da banda Nação Zumbi. A banda se apresentou na noite deste sábado no Parque Costa Azul, trazendo o movimento manguebeat e mostrando ao público que o legado musical do pernambucano Chico Science (1966-1997) está mais vivo do que nunca.

“É um prazer estar de volta aqui. Vida longa ao festival, vida longa a cultura urbana”, disse o atual vocalista do Nação, Jorge Du Peixe, que abriu o show com uma versão de Refazenda, de Gilberto Gil. Não ficaram de fora do repertório canções icônicas como A Cidade e também Da Lama ao Caos.

“É um som atemporal com um ritmo bem cultural. É para todas as idades. Minha mãe, gosta, meu filho de 6 anos gosta e eu gosto muito também”, afirmou a professora Oriana Rubens, que acompanha a Nação Zumbi desde o inicio.

A bióloga Marina Guimarães também faz questão de acompanhar a banda. “É muito legal trazer esse som diferenciado para a cidade. A Nação Zumbi representa o Nordeste. O maracatu é incrível, cheio de energia”, pontuou.

A programação do festival, na verdade, começou por volta das 18h, com a apresentação das bandas baianas Família Tríplice e Zuhri. Os estudantes e dançarinos de hip hop, Fábio Bruno e Wila Moraes, destacam a importância de valorizar a música urbana.

“A gente gosta muito da cena alternativa. O Festival abre espaço para que outros tipos de música além do axé e pagode que todo mundo costuma ouvir no verão”, opinou Fábio. “A gente se apresentou aqui mais cedo com o nosso grupo de dança de hip hop. É muito bom se sentir valorizado nesses espaços”, acrescentou Wila.

Mais cultura urbana

O Festival segue até este domingo (19), das 15h às 22h, com os shows de Salva’Rima (Duelo de Mc’s), Flor da Tailândia e Ministereo Público Sistema de Som, que convida BNegão. O evento é gratuito.

E a programação 0800 não para por aí. O CORREIO listou mais cinco eventos para agitar seu fim de semana, sem gastar nenhum tostão. Confira:

1. Ensaios de Verão Sarajane No Largo Pedro Archanjo (Pelourinho), às 11h.

2. Por do Sol com a Banda Jammil Na Ponta do Humaitá, Cidade Baixa, a partir das 16h.

3. “Encontros”, de Pinotte do Ghetto e Banda Favella Chick, a partir das 16h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho.

4. Grupo de Samba Oyá, às 16, no Largo Quincas Berro D’Água, também no Pelourinho.

5. Exposição ‘Hiper-realismo no Brasil’, do artista Giovani Caramello, na Caixa Cultural Salvador (Rua Carlos Gomes, 57, Centro). A visitação é aberta das 9h às 18h.