Multiuso: peças de moda praia expandem seus usos

Vamos tirar mais proveito dos biquínis e maiôs? Levá-los para além das praias e piscinas? Um consumo inteligente e sustentável envolve usar tudo que se tem muitas vezes, sem desperdícios e encalhes. E dá para fazer isso com suas peças de banho. O biquíni vira top e o maiô um body incrível. As marcas de beachwear já fazem suas coleções com esse pensamento, usando tecidos tecnológicos, experimentando cores, cortes e estampas para que cada item seja mais do que algo de uso restrito. Nossa proposta neste editorial é aliar toda essa casualidade da moda praia com a elegância clássica da alfaiataria, vale: blazer, calças e shorts. Essa mistura rende produções nada óbvias e cheias de bossa. Vamos colocar o biquini e maiô para jogo? Confere nossas ideias!

Fresh and cool

Blazer, short e biquíni esse trio tem tudo para conquistar o verão. Harmonizados pelos tons candy trazem uma sofisticação casual.

Urbana

Olhando essa produção ninguém nem percebe que o top de animal print pode ir a praia. A calça de alfaiataria ganhou a companhia da blusa telada curta e dos óculos espelhados que conferem um ar esportivo.

Chique demais

O look monocromático preto arrematado com acessórios dourados (cintos, brinco e colares) elevaram o apelo fashion do maiô. A bag rosa dá aquele ponto de cor.

Fotos: Gardênia Passos (@gardenia.passos)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

Beleza: Tom Moreira (@tom.moreiramakeup) do Salão Sá Marina (@salasamarina)

Modelo: Nhivia Silvia (@nhiviasilva1) da Home Model (@homemodelssa)

Todos looks são da Renner Shopping Barra (@lojasrenner)