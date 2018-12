Mundo infantil: do presentinho ao presentão neste Natal 

Final de ano é sempre uma época de muitas comemorações. Famílias e amigos se reúnem para celebrar a vida e renovar os votos de carinho. São nestes encontros que cada um quer presentear as pessoas que amam nem que seja com uma lembrancinha. Quando há crianças, então, o mimo deixado pelo papai noel é ainda mais esperado.

Mas o que comprar sem que pese tanto no bolso? A loja Oito Baby fez um garimpo com 15 ofertas imperdíveis para que você não deixe a data passar despercebida. São opções que vão do presentinho ao presentão. De móveis exclusivos com preços promocionais a objetos de decoração que custam menos de R$50.

Há, ainda, oportunidades especiais para os papais que querem aproveitar o final do ano para dar um novo astral para o quarto dos pequenos. Na compra de um berço e uma cômoda ou roupeiro, leva de brinde um baú ou 50% no valor do colchão, as condições vão depender da marca dos móveis escolhidos. Além de todas as comodidades que a loja oferece, os produtos podem ser comprados através do site oitobaby.com.br. Confira!



Mini tapetes para banho – R$17,98







Itens de higiene a partir de R$4,98





Letra Luminosa – R$19,98







Luminária abacaxi – R$19,98







Dedoches safari buba – R$29,98







Gravuras decor – R$29,98







Objetos de decoração animais - R$103,98





Almofada elefante Buba - R$199,98





Mochila maternidade Candy collors Yellow - R$359,98







Berço Katatau - R$399,98







Bicama Nuth - R$694,98







Berço multifuncional Victória - R$ 999,98