Musa do OnlyFans com nanismo diz que recusou R$ 100 mil para gravar filme pornô

Sucesso no OnlyFans, a humorista e modelo Gabriela Gadotti, conhecida como Mini Gabys, recusou um convite para o mundo do pornô. Ela, que tem nanismo, revelou em um vídeo do canal Mansão Maromba que já recusou uma proposta de R$ 100 mil para gravar um filme adulto.

"Não tenho preconceito, mas acho que o pornô é bem diferente dos conteúdos das plataformas. No OnlyFans, por exemplo, eu mostro a minha intimidade de forma natural, sem atuação e respeitando os meus limites. Não faço nada por obrigação", disse a influencer comparando os conteúdos.

A musa afirma que prefere apostar cada vez mais em vídeos caseiros, gravados com o próprio celular. Ela costuma compartilhar na plataforma cenas do dia a dia com seu namorado, sem direção e sem roteiro. "É como se a pessoa estivesse me espiando. Não é aquela pegação do pornô que exige luz, cenário e uma historinha. O conteúdo amador é o que faz mais sucesso, é o que me faz faturar a média de R$ 70 mil por mês", destacou.

O foco de Gabys agora é a televisão. Ela sonha em ser a primeira mulher com nanismo em um reality show em TV aberta. "Estou aqui para quebrar padrões", disse Gabys.