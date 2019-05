Música, diversão e gostosuras no dia delas

Feira Vegana no Passeio Público

Com cerca de dois mil visitantes a cada edição, a Feira Vegana Salvador volta a acontecer no Passeio Público, no campo Grande, com programação variada das s 11h às 17h. Nesta edição especial #DiadasMaes, o evento caprichou, para agradar mães de todas as idades e estilos. Durante todo o evento rola exposição de alimentos, cosméticos e acessórios veganos e feira de adoção de animais do Gatil Irmã Francisca.Das 13h às 14h, haverá oficina de dança cigana artística, com a dançarina e terapeuta holística Maíra Brum; das 14h30 às 16h, oficina de Plantas Alimentícias Não Convencionais (PANCs) e hormonização natural, com a bióloga e pesquisadora Renata Sirimarco, da Universidade Federal Fluminense (UFF). Quem quiser comer por lá, pode escolher entre culinária árabe, baiana e japonesa, diversas sobremesas da confeitaria vegana e lanches variados.

Toquinho canta no Shopping Salvador nest domingo (12). (Foto: Divulgação)

Toquinho canta seus sucessos

O cantor e compositor Toquinho encerra a programação especial para as mamães no Salvador Shopping. Acompanhado de seu violão especial, ele se apresenta no espaço com um repertório afetivo que inclui canções marcantes como Aquarela, Que Maravilha, Onde Anda Você, Tarde em Itapuã e Carta ao Tom 74.Salvador Shopping, hoje, às 18h, n0 Piso L1.





Daniel Boaventura é atração no Salvador Norte Shopping (Foto: Divulgação)

Romantismo com Daniel Boaventura

No Salvador Norte Shopping, o convidado é o cantor Daniel Boaventura, que promete um show especial para a data. O baiano traz o show da sua nova turnê, que inclui músicas como From Russia With Love, Just The Way You Are, La Vie En Rose, More Than I Can Be e Corazon Espinado. O show celebra também os 10 anos de Daniel como cantor. Salvador Norte Shopping, hoje, às 16h, no piso l3.





Adelmo Casé participa do Culinária Musical na Casa do Benin (Foto: Divulgação)

Culinária Musical

O afrochef Jorge Washington realiza edição especial do projeto, a partir do meio-dia, na Casa do Benin, no Pelourinho. O s pratos do dia são feijoada, abará e arrumadinho de carne de fumeiro. Já o som fica por conta do grupo Quinteto e dos cantores Adelmo Casé, Dom Chicla e Alana Muinhos. Ingresso: R$ 20 (entrada/

dinheiro) e R$ 30 (prato, em dinheiro, débito ou crédito).





O maestro Carlos Prazeres rege a OSBA em concerto especial para as mães (Foto: Divulgação)

Concerto OSBA em Família

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) realiza edição especial do projeto OSBA EM FAMÍLIA, com um concerto sob metida para toda a família neste domingo (12), às 17h, no Teatro Castro Alves. Com regência do maestro Carlos Prazeres, o concerto traz a violinista Priscila Plata Rato, atual spalla da OSBA, como solista na peça Concerto para violino em Ré menor, Op.47, do autor finlandês Jean Sibelius (1865-1957). Para completar o programa desta tarde especial, o público confere as obras Mamãe Gansa, do francês Maurice Ravel (1875-1937) e ainda Variações Enigma, do inglês Edward Elgar (1857-1934). Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), com vendas nas bilheterias do Teatro Castro Alves, Quem quiser pode doar alimentos não perecíveis, que serão doados ao Instituto Brasileiro Para Investigação de Tuberculose (Ibit).



Jazz no Solar

O restaurante Solar aposta na música instrumental para embalar os pratos da chef Andrea Nascimento em suas duas unidades. No Rio Vermelho, o som fica por conta do violinista Horácio Barros Reis; já o grupo Bago de Jazz se apresenta no Palacete das Artes, na Graça. Ambos a partir das 12h30.