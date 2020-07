Na final do Big Brother Portugal, brasileira se desespera ao saber da morte do pai

Finalista da edição de 2020 do Big Brother Portugal, a brasileira Ana Catharina chorou bastante ao receber, no último domingo (26), a notícia da morte de seu pai em um acidente no Brasil.

Enquanto narrava no confessionário como tinha ficado sabendo do ocorrido, a participante aparentou estar mais calma um dia após a notícia trágica envolvendo seu pai, porém acabou se desesperando ao ser consolada pelo competidor Diogo. As informações são da coluna Notícias da TV, do Uol.

O momento em que ela recebeu a notícia da família não foi mostrado no programa, conforme o apresentador explicou antes, por se tratar de um momento íntimo e pessoal.

No desabafo, um dia depois, a professora de ioga contou que optou por permanecer no programa, já que a família autorizou que ela soubesse da notícia somente uma semana após a morte, e por não poder ter o contato que gostaria com seus entes queridos.

"É muito difícil, porque minha família está em outro país. Mesmo que eu pudesse, eu não chegaria a tempo. Não poderia abraçar a minha avó por causa desta situação", disse Ana, emocionada.

"É uma situação de impotência, porque não posso fazer nada. Acho que aqui dentro eu ainda estou nesse mundo. É estranho ficar sofrendo, e o mundo todo me vendo. Mas todo mundo sofre", ponderou ela, que recebeu uma mensagem de apoio de sua mãe, que irá acompanhá-la na final do reality, no próximo domingo (2).

Assista abaixo ao trecho do programa em que Ana Catharina comenta a notícia recebida no reality.