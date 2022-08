'Na Pituba não é assim': moradores do Nordeste criticam truculência da PM

Tiro para o alto, bomba de gás lacrimogêneo, xingamentos. Bom dia, boa tarde e boa noite, nem pensar. Essa é a rotina de truculência e humilhações que tem gerado exaustão segundo os moradores do complexo do Nordeste de Amaralina, formado pelos bairros da Santa Cruz, Vale das Pedrinhas e Chapada do Rio Vermelho. Cansados de receber um tratamento diferente do oferecido pelos policiais em bairros nobres da capital baiana, como Pituba, Barra e Horto Florestal, eles denunciam a violência diária de quem deveria dar proteção e segurança.

Segundo quem vive por lá, o comportamento violento é diário e já virou rotina. "A polícia que age na Pituba, na Barra e em outros bairros, por exemplo, é diferente da que chega no Nordeste. Os policiais chegam com agressividade e ainda querem a imagem que a população daqui que é violenta. Por isso tanta gente pensa mal do Carnaval do Nordeste, mas quem conhece sabe que não tem nada a ver com o que passam", diz um morador do bairro que teve seu nome preservado por segurança.

Outro morador do Nordeste também cita a diferença das ações policiais na região e em bairros considerados nobres. "Por que quando eu passo na Barra ou na Ondina, a polícia me chama de 'senhor' e aqui eu sou xingado? O Nordeste não é contra a PM, nós respeitamos. A única coisa que a gente quer é que nos respeitem também. No Horto Florestal, eles chegam dando boa noite, pedindo licença. Já aqui, jogam viatura em cima do povo", reclama.

O caso mais recente de ação truculenta, segundo denunciam, ocorreu nesse domingo (28), durante o final do evento Nordeste Day, festa que é realizada no bairro há 11 anos. Os relatos de quem esteve no local é de que houve uso excessivo da força policial, com bombas de gás, spray de pimenta e até tiros para o alto apenas para dispersar a multidão que ainda estava no fim de linha do bairro. A PM nega os tiros e afirma que o uso dos demais artifícios ocorreu devido a um desacato.

Há menos de duas semanas, o complexo também viveu dias de pesadelo, quando ocorreram seis dias consecutivos de tiroteios na região.

Garrafas foram quebradas durante confusão (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Modus operandi

Co-fundador do Nordeste Eu Sou, organização responsável por diversos eventos no bairro, Rodrigo Coelho afirma que há uma linha comportamental permanente e similar entre os policiais que atuam no Nordeste e em outras comunidades populares.

"Essa é uma técnica utilizada não só pela PM da Bahia, mas no Brasil como um todo, isso de achar que bomba de gás, spray de pimenta e tiro para o alto dispersa moradores. Agem como se fosse ilegal as pessoas estarem na rua. É uma afronta à Constituição e um abuso de autoridade", reclama Rodrigo.

Procurada para comentar os relatos de reincidência, a PM não respondeu. No entanto, comunicou que disponibiliza os canais institucionais para recepcionar denúncias através do 0800 284 0011 e da Corregedoria.

Rodrigo (de branco) fez críticas ao comportamento da PM (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Cientista social e pesquisadora da Rede de Observatórios de Segurança na Bahia, Luciene Santana fala em episódios em lugares e situações similares, além de questionar a criminalização da cultura.

"Temos visto cada vez mais casos de violência policial e eles seguem um mesmo perfil: acontecem em comunidades periféricas e majoritariamente negras, onde há uma criminalização da cultura. [...] A gente não pode criminalizar essa parte da cultura da nossa cidade. Não dá para compreender que exista ação da polícia para criminalizar essas expressões culturais", analisa a pesquisadora.

Luciene lembra a necessidade da instalação de câmeras no fardamento dos policiais como medida de combate a esse problema.

"Qualquer profissional precisa ter a sua ação monitorada e fiscalizada. Então, logicamente que as câmeras no fardamento são uma segurança para a sociedade e para o próprio policial, que também é um trabalhador", diz a cientista social.

Procurada para dizer até quando as câmeras serão instaladas no fardamento policial, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Em março, após a operação policial que resultou em três mortos na Gamboa, em Salvador, o governador Rui Costa anunciou que ainda em 2022 os policiais militares andarão com câmeras de monitoramento para filmar as ações deles.

Confusão no Nordeste Day

O que era para ser um final de festa tranquilo para as pessoas do Nordeste de Amaralina se transformou em um cenário de terror. Segundo moradores, por volta das 22h30 de domingo (28), quando o som do Nordeste Day já tinha se encerrado no fim de linha do bairro, a polícia dispersou a multidão que ainda estava no largo com tiros para o alto, bombas de gás lacrimogêneo e sprays de pimenta.

No momento em que os disparos começaram, houve correria. Confusos, os moradores tentaram se proteger, como conta Samuel Andrade. "Foi gente correndo para todo lado, crianças e idosos assustados. Deu pouco depois das 22h, com o som desligado e sem qualquer paredão, e eles começaram a querer expulsar as pessoas do largo à bala. Realmente, estragou tudo", relata ele.

Debliuma Santos, 45, que também mora no fim de linha do bairro, viu tudo da janela de casa, de onde ela acompanhou a festa. Ela diz ter visto muitos disparos por parte da polícia. "Eu não estava na festa, mas de casa deu pra ver tudo. Foi muito tiro mesmo, uma confusão grande e todo mundo que estava tranquilo precisou correr para não se machucar. E não teve só isso, jogaram bomba também", aponta ela.

Em imagens feitas pelos moradores e enviadas à reportagem, é possível ver policiais agindo com violência, jogando bombas e gerando confusão no local. No entanto, comerciantes que trabalhavam na festa afirmam que algumas atitudes mais duras dos agentes não foram registradas.

Um comerciante, que prefere não se identificar, afirma policiais invadiram o seu estabelecimento e agrediram um de seus clientes. "Depois de ouvir tiros, ver que estavam jogando bomba e levantando tudo lá fora, um policial entrou, bateu no peito de um cliente meu, que é pai de família e estava sossegado, e ainda ofendeu ele e todos com xingamentos. Uma situação que estragou a festa. Foi tudo lindo e sem violência até eles armarem isso", denuncia.

A Polícia Militar da Bahia (PM) foi procurada para se posicionar e responder sobre o que aconteceu no Nordeste de Amaralina. Por meio de nota, afirmou que havia aglomeração e que o som na área estava em um volume alto. A corporação relata ter solicitado a dispersão nas ruas e o desligamento do som mais de uma vez.

"Os PMs solicitaram a desobstrução da via e que os aparelhos de paredão fossem desligados, sendo prontamente atendido. Posteriormente, quando os PMs retornavam à sede da unidade se depararam novamente com os equipamentos de som ligados, perturbando o sossego, e as vias obstruídas", diz.

Ainda de acordo com a polícia, no segundo momento em que os agentes se dirigiram aos cidadãos, não foram atendidos e teriam sido alvos de violência por parte dos moradores.

"Eles [proprietários dos sons] insuflaram a multidão contra a guarnição e garrafas de vidro foram atiradas contra os militares, sendo necessário o uso de agentes químicos para preservar a integridade física de todos, inclusive dos próprios policiais", completa a corporação, alegando que não houve disparo de arma de fogo na ocorrência.