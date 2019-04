Na TV, Bolsonaro agradece comprometimento de Maia com Previdência

O presidente Jair Bolsonaro agradeceu em um curto pronunciamento em cadeia nacional nesta quarta-feira (24) o empenho da "maioria dos parlamentares" e o comprometimento do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para aprovar a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, na terça-feira, 23. Ele ressaltou também que o Brasil "tem pressa" para aprovação da medida.



"Agradeço o empenho e o trabalho da maioria dos integrantes da comissão e também o comprometimento do presidente Rodrigo Maia", disse o presidente.



Bolsonaro afirmou ainda que o governo continua "a contar com o espírito patriótico dos parlamentares para aprovação da Nova Previdência, nesta segunda etapa na comissão especial e também posteriormente no plenário da Câmara dos Deputados".



O presidente disse ainda que, se nada for feito, o País "não terá recursos para garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros". Ele ressaltou ainda que o projeto diminui a desigualdade social no Brasil.