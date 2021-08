Na zona, América-MG vence o Ceará e alcança pontuação do Bahia

Mesmo sofrendo com muitos desfalques por causa do surto de covid-19 em seu elenco, que chegou a dez casos, o América-MG mostrou superação neste domingo pela manhã para vencer o Ceará, pelo placar de 2 a 0, na Arena Independência. Com gols de Fabrício Daniel, o time mineiro ganhou um respiro na luta contra a zona de rebaixamento.



Apesar de não ter saído do Z4, o América-MG, que voltou a vencer após duas rodadas, chegou aos 18 pontos e agora tem a mesma pontuação de Fluminense e Bahia, primeiros fora da zona da degola. Já o Ceará, apesar da derrota, segue na parte de cima da tabela, na oitava colocação, com 24 pontos. Porém, vem de um jejum de quatro jogos sem vitórias.



O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as equipes buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Após uma boa jogada, o América-MG conseguiu abrir o placar logo em sua segunda descida ao ataque. Aos cinco minutos, Fabrício Daniel recebeu fora da área, ajeitou para a perna direita e chutou no cantinho do goleiro Richard, que nada pôde fazer.



O Ceará até chegou a empatar aos 16 minutos, depois de uma cobrança de falta de Vina, que William Oliveira cabeceou para o gol, mas a arbitragem viu um toque de mão na bola e invalidou o lance após analisar o VAR. Depois disso, o ritmo da partida seguiu alto e o América-MG quase ampliou em uma boa chegada aos 32. Ademir cobrou falta, Lima desviou, mas a bola saiu pela linha de fundo.



Na volta do intervalo, o time mineiro foi para cima e marcou o segundo gol aos 15 minutos. Depois de cruzamento na área, Lucas Kal escorou e a bola sobrou livre para Fabrício Daniel marcar o seu segundo gol no jogo. Enquanto o Ceará tentava reagir, os donos da casa tiveram a chance de praticamente decretar a vitória.



Aos 21, Juninho invadiu a área e foi derrubado por Jael. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. Ribamar foi para a cobrança e parou em bela defesa de Richard. Nos minutos finais, a partida seguiu equilibrada, com o Ceará tentando pelo menos descontar, mas sem sucesso.



Agora, as equipes terão quase duas semanas de pausa por conta de jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. O América-MG volta a campo no sábado, dia 11, quando recebe o Athletico-PR, às 16h, no Estádio Independência. No dia seguinte, o Ceará visita o Grêmio, às 11h, em Porto Alegre.