Nacci receberá doações de 300 cestas básicas pelo projeto Drive Thru Solidário

Serão entregues neste sábado (18) as doações do projeto Drive Thru Solidário, que beneficiará os pacientes do Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci). No total, serão doadas 300 cestas básicas.

A entrega será feita pelo prefeito ACM Neto, juntamente com a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Ana Paula Matos, às 10h, na sede da instituição, localizada na Rua do Alvo, 45, no bairro da Saúde.

O Drive Thru Solidário é uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Sempre, e tem parceria com a Rede Bahia e apoio da Empresa Salvador Turismo (Saltur). A ação faz parte da campanha "#UmaRedePorTodos" e tem como objetivo a arrecadação de alimentos, produtos de higiene e de limpeza para instituições e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Na primeira edição do projeto, que ocorreu nos dias 11 e 12 de abril, foram arrecadadas 57 toneladas de alimentos, além de 13.124 itens de limpeza, 19.288 de higiene pessoal, incluindo álcool gel e máscaras, entre outros itens. Até o momento, 19 entidades já foram beneficiadas, entre elas o Instituto de Cegos da Bahia, Associação Baiana de Equoterapia, Lar Fonte da Fraternidade, Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Instituto Guanabara, Bahia Down e Hospital Aristides Maltez.

Doa + Salvador

Em outra iniciativa solidáeia, cinco instituições sociais receberam doações de máscaras cirúrgicas através do portal Doa+ Salvador, na última quinta-feira (16). A ação é uma iniciativa da Prefeitura, em conjunto com as secretarias de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis) e Sempre, em parceria com a startup SolidarEasy.

Ao todo, a empresa Ecoloy dooi mil máscaras, que foram distribuídas entre instituições, como Lar Amor e Vida, Lar Irmão José, Lar Santo Antônio de Pádua, Casa de Oração Bezerra de Menezes e o Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec).

Foram entregues duas máscaras por pessoa nas instituições. Além disso, funcionários, colaboradores e voluntários também receberam o equipamento. Produzidas com materiais sustentáveis, as proteções são laváveis e esterilizáveis, além de possuírem tripla camada: duas de algodão e uma de polipropileno de campo cirúrgico.

Campanha solidária

É possível ajudar ainda a quem mais precisa nesse período de pandemia através do www.salvadorsolidaria.com.br, site lançado para arrecadar dinheiro para a aquisição de cestas básicas, fraldas geriátricas, máscaras de proteção e álcool em gel. Todo o material será destinado ao público mais vulnerável ao coronavírus.

É possível doar qualquer valor de forma rápida e simples. Todo o montante é destinado a um fundo específico e a meta é chegar a R$ 300 mil até o dia 14 de junho.