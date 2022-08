Nada de Porto Seguro: Salvador é a cidade com maior população indígena da Bahia

Como vivem os povos indígenas na Bahia? Eles têm escola? As crianças aprendem a língua indígena ou o português? As aldeias têm posto de saúde? Como são os costumes e as relações familiares? Essas e outras perguntas estão sendo feitas por recenseadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 134 localidades indígenas no estado, para o Censo 2022. A pesquisa nessas regiões começou nessa quarta-feira (10), e uma coisa já pode ser adiantada: é em Salvador que está a maioria dessas pessoas.

Segundo o último Censo, em 2010, a Bahia era o terceiro estado com a maior população autodeclarada indígena do país. Os 56.381 baianos ficavam atrás apenas do Amazonas (168.680 indígenas) e Mato Grosso do Sul (73.295). A maior concentração de povos indígenas estava em Salvador, com 7.563 pessoas, isso porque a pesquisa usa como critério a autodeclaração.

No interior, os principais territórios estavam na região sul, como Porto Seguro (6.221 mil indígenas), Santa Cruz Cabrália (4.366) e Ilhéus (3.986). O que os recenseadores querem saber é como essa população está vivendo 12 anos após o último Censo Demográfico, e será aplicado um questionário especial para fazer um recorte mais específico da cultura desses povos. A coordenadora de divulgação do Censo na Bahia, Mariana Viveiros, explicou que apesar das questões culturais, a pesquisa não é antropológica.

“No Censo 2022, pela primeira vez, além de termos os questionários que já são aplicados normalmente, básico e completo, teremos nas comunidades indígenas, sejam elas formalizadas ou não, outro questionário de abordagem. Ele será aplicado antes do tradicional, mas não é um levantamento antropológico, é um questionário bem objetivo e estatístico, e quem responde é a liderança ou as lideranças escolhidas pela comunidade”, explicou.

O questionário aborda questões como infraestrutura da aldeia, observando a existência de água, energia, escola, posto de saúde, espaço para rituais e recursos naturais; educação, como a presença de professores indígenas e não indígenas, línguas faladas, material didático e merenda escolar; e hábitos e práticas, como extrativismo e coleta, existência de roça, criação de animais, caça, pesca e artesanato.

Êxodo

Em 2010, os recenseadores observaram que 72,03% dos indígenas na Bahia viviam fora das terras demarcadas. Salvador apresentava a terceira maior população indígena urbana do Brasil, atrás apenas de São Paulo(SP) e São Gabriel da Cachoeira (AM). O antropólogo e líder Pataxó, Jerry Matalawê, afirmou que a falta de infraestrutura, de trabalho e a violência gerada pelas disputas por terra têm provocado um êxodo para as cidades, mas frisou que o dado precisa ser analisado com cuidado.

“Isso não significa que não estamos em aldeias. Estamos vivendo coletivamente, como povos, mas em áreas que não são demarcadas. O processo de reconhecimento da terra indígena não é rápido e pode ser ainda mais demorado quando existem disputas e outras questões no caminho. O Censo é extremamente importante nesse sentido, porque identifica esses territórios, facilitando a elaboração de políticas públicas específicas”, explicou.

O IBGE informou que a Bahia tinha 134 localidades indígenas em 39 municípios. Destas, 35 são terras oficialmente delimitadas, 55 são agrupamentos e 44 foram consideradas como outras localidades indígenas. “Esses números foram atualizados nos últimos doze anos. Hoje, são 192 comunidades presentes em 43 municípios. Reconhecer a identidade indígena, é reconhecer direito. Assim como negar, é negar direitos e o nosso próprio passado”, afirmou o antropólogo, que cobrou um recorte sobre violência no Censo.



Na Bahia, as etnias mais predominantes eram de Pataxó (20%), Pataxó Hã-Hã-Hae (5,9%) e Kiriri (5,3%). O restante da comunidade era formado por um conjunto de pequenos povos. O estudante Luís Ramos, 24 anos, não participou do último Censo do IBGE e está empolgado com a pesquisa. Ele vai se autodeclarar indígena.



“Meus avôs foram indígenas, eles viviam em uma aldeia no sul da Bahia. Meu pai e eu nascemos em Salvador, mas temos muito orgulho das nossas tradições. Sei que não posso me identificar com um povo específico, porque não vivo em comunidade, mas meu sangue e meus traços fenótipos não negam as minhas origens”, contou.

Ao todo, 603 recenseadores receberam o treinamento específico para trabalhar com Povos e Comunidades Tradicionais (PCT) e podem atuar tanto em áreas quilombolas, quanto indígenas. A previsão é que os primeiros resultados do Censo 2022 sejam divulgados em dezembro.



Curiosidades sobre a população indígena na Bahia:

• Cerca de 56 mil baianos eram indígenas, em 2010, terceira maior população do país, e 72% deles viviam fora das terras demarcadas;



• Até 2010, Salvador era o município que mais abrigava essa população na Bahia e a terceira cidade urbana em povos indígenas do Brasil;



• As etnias mais predominantes no estado são os Pataxó (20%), Pataxó Hã-Hã-Hae (5,9%) e Kiriri (5,3%). Em Salvador, são os Tupinambás (5,1%), Pataxós (2,1%) e Tupiniquins (1,9%);



• No último Censo, eram 134 localidades em 39 municípios, sendo 35 terras demarcadas, 55 agrupamentos e 44 territórios menores;



• Os principais territórios ficam na região sul, em cidades como Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália e Ilhéus.



• Os municípios baianos com maior proporção desses povos eram Pau Brasil (20,9%), Banzuê (16,2%) e Santa Cruz Cabrália (14,8%);



• Desde 1991, o Censo demográfico traz informações específicas sobre a população indígena. Em 2010, eram 890 mil indígenas no Brasil, de 305 etnias e 274 línguas;



• A edição de 2022 apresenta um questionário com informações mais específicas para essa população, o que segundo especialistas vai oferecer um recorte mais preciso dos povos e comunidades;