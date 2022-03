Naiara Azevedo diz que não quer participar de grupo de zap com ex-BBBs

Após o clima tenso em uma participação especial no programa do BBB 22, a relação entre os ex-colegas de confinamento parece que não vai andar muito bem daqui pra frente. A cantora Naiara Azevedo, que discutiu com os colegas, afirmou que não pretende participar de nenhum grupo de mensagens.

Em conversa com Ana Clara, no programa Fora da Casa, eles contaram que o grupo ainda não foi criado. Bárbara contou que um grupo foi criado com os ex-brothers que se esbarraram no aeroporto pouco antes da participação do Fora da Casa. “A gente criou um grupo hoje entre quem estava lá só para se comunicar.”

A criação de um grupo no futuro chegou a ser cogitada, mas Rodrigo diz que nem todo mundo fará parte. Ana Clara perguntou se Naiara Azevedo pretendia entrar na conversa e ela disse que não. “Faz bem. Você não quer estar lá, né?”, disse a apresentadora. Naiara Azevedo confirmou: “Não.”

Ana Clara perguntou aos outros ex-BBBs se mais alguém não quer fazer parte do grupo, e Brunna Gonçalves brincou: “Só vou demorar para responder um pouco, tá gente?”.