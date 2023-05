Namorada criticou jogador acusado por esquema: 'Acabou com tudo'

Pivô da primeira fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga manipulação em jogos do futebol brasileiro, o volante Romário foi repreendido pela namorada após receber ameaças de apostadores. Prints de uma conversa, divulgado pelo site G1, mostram a mulher criticando o suposto envolvimento do ex-jogador do Vila Nova no esquema.

“Os caras me ameaçou (sic) e me mandou vídeo de arma falando se eu não trabalhar pra eles até abril eles vai me matar”, disse Romário à namorada.

"Marcos, você procurou isso sozinho. Eu te avisei. Você acabou com tudo porque acha que dinheiro fácil é melhor do que batalhar para ter", respondeu a mulher.

Marcos Vinicius Alves Barreira, conhecido como Romário, está entre os acusados pelo Ministério Público de Goiás por aceitar ou pedir propina duas vezes pra alterar o resultado do jogo. Ele se tornou réu após ter sido denunciado pelo próprio presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo.

Segundo a investigação, o volante tentou convencer outros jogadores do Vila Nova, seu ex-clube, a cometer um pênalti no primeiro tempo do jogo contra o Sport, no dia 6 de novembro do ano passado, pela última rodada da Série B. Romário não foi escalado para aquela partida e, com isso, tentou cooptar colegas de elenco.

Ainda na conversa, realizada com o contato identificado como 'amor' no celular do atleta, ele afirma que estaria devendo um valor de R$ 500 mil.

"Eu não quero trabalhar, então está me ameaçando todo dia. Então prefiro ficar só do que fazer algo com vocês e ficar fazendo o que eles me pedem no jogo até pagar os R$ 500 mil", disse Romário.

Conversa entre Romário e a namorada

(Foto: Reprodução/G1)

Dias depois, a mulher fala ao volante que uma tia havia ligado para contar que um homem estaria falando do fato do atleta estar envolvido no esquema para uma outra pessoa.

"[Estava falando] que você estava mexendo com esquema de jogo e tudo. Quando falou que você namorava comigo o cara pediu o endereço lá de casa", escreveu.

A defesa do atleta, representada pelo advogado Odair de Meneses, informou ao site G1 que ele não foi denunciado por crime de associação ou organização criminosa e que a inocência dele "será provada no curso do processo".

"A defesa do atleta Marcos Vinicius Alves Barreira, vulgo “Romarinho”, com referência às acusações contidas e veiculadas na operação “penalidade máxima”, vem informar que a investigação criminal envolvendo o atleta já foi concluída pelo Ministério Público do Estado de Goiás e encaminhada ao Poder Judiciário, com o oferecimento de denúncia por suposta infração ao art. 41-D da Lei nº 10.671/03(Estatuto de Torcedor), cuja defesa já apresentou respota à acusaçãp, estando o processo aguardando a manifestação dos demais corréus para designação de audiência de instrução. Destacando que o mesmo não foi denunciado por crime de associação ou organização criminosa. Cuja inocência será provada no curso do processo. Não tendo o atleta firmado acordo de delação premiada ou de não persecução penal com o Ministério Público", diz o comunicado.