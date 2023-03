Namorada de homem morto em Piatã diz que não percebeu quando vítima saiu de casa

A namorada do modelo Marcos Augusto, de 28 anos, morto em Piatã, em Salvador, na madrugada deste sábado (25), contou à TV Bahia que não viu quando o companheiro saiu da casa onde os dois moravam, antes de ser assassinado.

Segundo Laisa Kamei, quando ela foi dormir, a vítima estava no banheiro e também se preparava para dormir. Foi somente ao acordar que ela não o encontrou no imóvel e percebeu que ele não tinha passado a noite no local.

"Aí eu vim olhar se algum carro estava na garagem e não estava. Comecei a ligar preocupada, um desespero. A mãe dele, os amigos, as pessoas mais próximas também começaram a ligar para o celular dele, mas só dava caixa e a gente não tinha notícia", relatou.

O celular e os documentos de Marcos Augusto não foram encontrados com o corpo, nem dentro do carro dele, segundo Laisa. “Todo mundo está em choque, todo mundo está sem chão, tentando entender o que aconteceu", desabafou.

"Até então não tem explicação. Ele era um rapaz batalhador, trabalhador, honesto e não tem explicação para o que aconteceu com ele, da forma que aconteceu”, disse ainda.

Entenda o caso

Maria Rodrigues, 26 anos, que é filha do vereador de Salvador, Joceval Rodrigues (Cidadania), foi vítima de uma tentativa de assalto com dois amigos quando tentava entrar no condomínio onde vive, por volta das 3h, voltando de um aniversário.

Uma amiga de Maria já tinha saído quando dois criminosos chegaram ao carro, mas ela e o empresário Marcos Augusto, 28, que acabou morto, foram pegos na ação. Dentro do veículo, os suspeitos pediram transferências em PIX para os dois e fizeram agressões.

"Eles pediram para abrirem os celulares e foram vendo os aplicativos dos bancos para fazer as transferências. Abriram o dele e viram que tinha dinheiro, mas Marcos não queria transferir e nem abrir o outro aplicativo que eles acharam no telefone", conta o vereador Joceval, que conversou com a filha sobre o ocorrido.

As câmeras de segurança do condomínio da guarita do condomínio em que as vítimas tentavam entrar flagrou a ação dos criminosos. Enquanto dois pareciam aguardar em um carro que encosta atrás do veículo de Marcos, outros dois saem e dão a voz de assalto.