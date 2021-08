Namorado da atriz Carla Daniel morre em queda da Pedra do Arpoador

O corpo de um homem foi encontrado no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, no Rio de Janeiro, na manhã da terça-feira (10). A vítima foi identificada como o publicitário e músico Sérgio José Coutinho Samile, de 41 anos.

Segundo O Globo, o corpo tinha sinais de que foi arrastado e jogado ou caído de uma pedra de cerca de 3 metros de altura.O corpo foi recuperado por policiais militares e agora o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

O publicitário, conhecido como Pirata do Arpoador, ia diramente até o local para praticar meditação.

Sérgio teria sido deixado em casa, em Copacabana, pela namorada, a atriz e cantora Carla Daniel. Ele não chegou a entrar, segundo um amigo, indo diretamente para o Arpoador.

Carla fez um post em homenagem a Sérgio. “Meu grande amor me deixou hoje. Estou com o coração partido. Queria tanto tempo juntos, mas agradeço todos os momentos que tivemos. O bem que você me fez, sua generosidade, sabedoria. Encontro de almas literalmente. Te amo para sempre, meu grande amor e todo seu enorme coração que você me permitiu senti-lo totalmente ficará sempre na minha alma”, escreveu no Instagram.