Nany people apresenta stand up no Teatro Sesc Casa do Comércio

“Agora eu vou ver o que os baianos têm”. É com essa frase que a atriz e humorista Nany People chega a Salvador para uma única apresentação do stand up Tsunany, nesta sexta (11), no Sesc-Senac Casa do Comércio.

A comédia tira sarro de alguns “mal sucedidos” hábitos da vida moderna como a cirurgia plástica sem limites, exercícios físicos em excesso, o uso da tecnologia de forma desregrada e a consequência disso na nossa vida afetiva, social e sexual.

“Conto coisas que acontecem comigo e com todo mundo. Quando você está com 50 anos você está de novo na puberdade e aí eu faço uma analogia de tudo isso, junto com esse manancial tecnológico e em como isso reflete na nossa vida emocional sexual, econômica”, explica a atriz transexual de 53 anos.

Com texto e direção da própria Nany, o espetáculo passeia por vários temas e também fala do universo masculino que, segundo Nany People, “avacalha muito o universo feminino”, deturpando sempre as mulheres em seus stand ups. Segundo ela, as pessoas vão rir, mas também vão levar um puxão de orelha. “Eu vou dar um sacolejo no pessoal”, brinca.

Nany People foi um dos destaques da última novela das 21h da Rede Globo, O Sétimo Guardião. Na trama, ela viveu o transexual Marcos Paulo, abrindo um debate sobre o assunto. Ela será uma das participantes da nova temporada do show musical Pop Star, que estreia no dia 27 de outubro. “No Pop Star é você com você. Você é seu próprio personagem, então você tem que descobrir seu DNA musical”, afirma.



Serviço

O quê: Tsunany

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Av. Tancredo Neves)

Quando: Sexta, dia 11 de outubro, às 21h

Ingresso: R$ 80 | R$ 40

Venda: ingressorapido.com.br