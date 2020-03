'Não conseguiremos manter empregos sem apoio do poder público', diz empresário

Empresários do estado que integram o Grupo Business Bahia discutiram neste final de semana em uma reunião online, ações para conter os impactos do novo coronavírus nos negócios. Da reunião, saiu um documento que pede ações mais efetivas do poder público para garantir empregos e apoiar a produção das empresas.

Entre as 12 propostas estão a disponibilidade de linhas de crédito e também a redução de impostos, como destaca o líder fundador do grupo e sócio da Winners Engenharia, Carlos Falcão.

“Entendemos que é importante uma união de todos e parabenizamos também todas as ações que estão sendo feitas tanto pela prefeitura de Salvador quanto pelo governo do estado. Mas o setor empresarial também precisa de medidas que nos ajudem a minimizar os impactos econômicos do coronavírus”, disse Carlos Falcão.

O documento destaca ainda a prorrogação dos mandatos e transferência das eleições municipais e mais a redução de 70% dos encargos sociais das folhas de pagamento de empresas que não demitirem nos próximos 90 dias.

“Não basta sobreviver à pandemia, mas também temos que pensar no que vem depois e isso não será feito com nossas empresas quebradas. Não conseguiremos manter os empregos sem apoio do poder público”, completa Falcão.

O Grupo Business Bahia reúne mais de 250 gestores baianos. Entre os setores que integram o grupo estão representantes dos segmentos de Economia e Finanças, Atacado e Varejo, Construção Civil e Imobiliário, Advocacia, RH e Educação, Indústria, Publicidade e Marketing, Infraestrutura e Mineração, Turismo e Hotelaria, Tributário e Contabilidade; Saúde, TI e Informática e Gastronomia.

“Nosso objetivo não é criar polêmica e sim levantar ações efetivas que ajudem o empresariado baiano a sobreviver também durante a pandemia. Sem a prorrogação de impostos e linhas de financiamento é impossível. Sabemos que nossa economia é frágil e nesse momento precisamos de mais cuidado ainda. É o que buscamos com estas propostas que não são impossíveis ou inviáveis de serem aplicadas e que podem ajudar”.

PROPOSTAS DO GRUPO BUSINESS BAHIA:

1. Limitar à taxa Selic para cobrança de juros em cheque especial, empréstimo pessoal, cartão de crédito e financiamentos pelo prazo de 120 dias

2. Disponibilizar linhas de crédito emergenciais na Desenbahia e BNB para micro e pequenas empresas no limite da taxa Selic (taxa básica de juros)

3. Prorrogar mandatos e transferir a eleição municipal de 2020

4. Utilizar 100% dos recursos do Fundo Partidário para o combate ao coronavírus e assistência aos desempregados decorrentes da crise entre outras medidas pró sanidade socioeconômica

5. Reduzir 70% dos encargos sociais sobre a folha de pagamento das empresas que não demitirem nos próximos 90 dias

6. Conceder diferimento de 4 meses para as contas de água e energia

7. Isentar todos os impostos sobre os itens da cesta básica.

8. Reduzir carga horária e salários de todos funcionários públicos, dos três poderes, exceto aqueles envolvidos no combate ao coronavírus

9. Cancelar até dezembro de 2020 todos os benefícios pessoais pagos pelo Estado a todos os funcionários públicos, tais como: auxílio-moradia, auxílio-viagem, auxílio combustível etc.

10. Prorrogar por 90 dias os prazos para apresentação das declarações do IRPF e IRPJ

11. Suspender cobrança do ICMS Antecipado até 31/12/2020

12. Reduzir a pauta na cobrança de ICMS sobre combustíveis, em função da redução de preço da Petrobras