Não é só a Copa do Mundo: veja o calendário esportivo de 2022

Os fãs de esporte vão ter um calendário recheado de atrações em 2022. O ano promete várias disputas emocionantes, com principal destaque para a Copa do Mundo de futebol. Além disso, haverá Olimpíada de Inverno, Campeonatos Mundiais de atletismo e natação, circuitos de surfe e vôlei de praia, Fórmula 1...

Com tantas competições ao longo dos próximos meses, é fácil se perder. Por isso, o CORREIO listou os principais eventos e quando eles acontecem, divididos mês a mês. Veja:

Janeiro

02/01 a 25/01 - Copa São Paulo de Futebol Júnior (Futebol)

15/01 a 30/01 - Playoffs da NFL (Futebol americano)

15/01 - UFC Kattar x Chikadze (MMA)

17/01 a 30/01 - Aberto da Austrália (Tênis)

19/01 a 03/04 - Campeonato Baiano (Futebol)

21/01 a 23/01 - X-Games de Inverno, nos EUA

23/01 a 26/04 - Copa do Nordeste (Futebol)

27/01 - Equador x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo (Futebol)

29/01 a 06/02 - Copa América de futsal, no Brasil (Futsal)

29/01 a 10/02 - Etapa de Pipeline do Circuito Mundial (Surfe)

Fase de grupos da Copa do Nordeste inicia em janeiro

Fevereiro

01/02 - Brasil x Paraguai - Eliminatórias da Copa do Mundo (Futebol)

03/02 a 12/02 - Mundial de Clubes (Futebol)

04/02 a 20/02 - Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, na China

05/02 e 06/02 - Grand Slam de Paris (Judô)

05/02 - UFC Hermansson x Strickland (MMA)

08/02 a 29/10 - Copa Libertadores da América (Futebol)

11/02 a 23/02 - Etapa de Sunset do Circuito Mundial (Surfe)

13/02 - Super Bowl (Futebol Americano)

15/02 a 28/05 - fase final da Liga dos Campeões (Futebol)

17/02 a 19/02 - Grand Slam de Israel (Judô)

18/02 a 20/02 - All Star Game da NBA (Basquete)

20/02 - Supercopa do Brasil (Futebol)

23/02 a 02/03 - Recopa Sul-Americana (Futebol)

23/02 a 19/10 - Copa do Brasil (Futebol)

Olimpíada de Inverno acontecerá em fevereiro

Março

03/03 a 13/03 - Etapa de Peniche do Circuito Mundial (Surfe)

04/03 a 13/03 - Paralimpíadas de Inverno, em Pequim, na China

04/03 a 18/03 - Mundial feminino de boxe, em Istambul, na Turquia (Boxe)

08/03 a 01/10 - Copa Sul-Americana (Futebol)

12/03 - UFC Marreta x Ankalaev (MMA)

17/03 a 20/03 - Etapa do Rio de Janeiro do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

18/03 a 20/03 - Mundial Indoor de atletismo, em Belgrado, na Sérvia (Atletismo)

20/03 - GP do Bahrein (Fórmula 1)

24/03 a 27/03 - Etapa do México do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

24/03 (previsto) - Brasil x Chile - Eliminatórias da Copa do Mundo (Futebol)

25/03 a 27/03 - Grand Slam da Geórgia (Judô)

27/03 - GP da Arábia Saudita (Fórmula 1)

29/03 (previsto) - Bolívia x Brasil - Eliminatórias da Copa do Mundo (Futebol)

31/03 a 03/04 - Etapa de Itapema do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

Beatriz Ferreira deve ser uma das atrações do Mundial feminino de boxe

Abril

01/04 a 03/04- Grand Slam da Turquia (Judô)

09/04 a 05/11 - Campeonato Brasileiro Série B (Futebol)

07/04 a 10/04 - Etapa da África do Sul do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

10/04 a 13/11 - Campeonato Brasileiro Série A (Futebol)

10/04 a 01/10 - Campeonato Brasileiro Série C (Futebol)

10/04 - GP da Austrália (Fórmula 1)

10/04 a 20/04 - Etapa de Bells Beach do Circuito Mundial (Surfe)

16/04 a 18/05 - Playoffs da NBA (Basquete)

17/04 a 25/09 - Campeonato Brasileiro Série D (Futebol)

22/04 a 24/04 - X-Games de Verão, em Chiba, no Japão

24/04 - GP da Emilia Romagna (Fórmula 1)

24/04 a 04/05 - Etapa de Margareth River do Circuito Mundial (Surfe)

O Campeonato Brasileiro começará em abril, incluindo a Série A

Maio

08/05 - GP de Miami (Fórmula 1)

13/05 a 29/05 - Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Fukuoka, no Japão

13/03 - Etapa de Doha da Diamond League (Atletismo)

16/05 a 05/06 - Roland Garros (Tênis)

20/05 a 22/05 - Grand Slam da Rússia (Judô)

21/05 a 29/05 - Copa América masculina de futebol de areia, no Paraguai (Futebol de areia)

21/05 - Etapa de Birmingham da Diamond League (Atletismo)

22/05 - GP da Espanha (Fórmula 1)

26/05 a 29/05 - Etapa de Ostrava, na República Tcheca, do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

28/05 - Etapa de Eugene da Diamond League (Atletismo)

28/05 a 06/06 - Etapa da Indonésia do Circuito Mundial (Surfe)

29/05 - GP de Mônaco (Fórmula 1)

31/05 - Liga das Nações feminina (Vôlei)

Ana Marcela Cunha é esperança do Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos

Junho

01/06, 02/06, 09/06 e 14/06 - Amistosos de seleções - Data Fifa (Futebol)

02/06 a 05/06 - Etapa da Letônia do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

02/06 a 19/06 - finais da NBA (Basquete)

03/06 a 05/06 - Grand Slam da Alemanha (Judô)

05/06 - Etapa de Rabat da Diamond League (Atletismo)

07/06 a 19/06 - Campeonato Mundial de vôlei de praia, em Roma (Vôlei de praia)

09/06 - Etapa de Roma da Diamond League (Atletismo)

12/06 - GP do Azerbaijão (Fórmula 1)

15/06 a 22/06 - Etapa de Tretles do Circuito Mundial (Surfe)

16/06 - Etapa de Oslo da Diamond League (Atletismo)

18/06 - Etapa de Paris da Diamond League (Atletismo)

19/06 - GP do Canadá (Fórmula 1)

20/06 a 27/06 - Copa do Mundo de basquete 3x3 na Bélgica (Basquete 3x3)

22/06 a 26/06 - Campeonato Mundial de triatlo, em Montreal, no Canadá (Atletismo)

24/06 a 27/06 - Grand Slam da Mongólia (Judô)

27/06 a 04/07 - Etapa de Saquarema do Circuito Mundial (Surfe)

27/06 a 10/07 - Wimbledon (Tênis)

30/06 - Etapa de Estocolmo da Diamond League (Atletismo)

Tricampeão do Surfe, Medina fará etapa brasileira do Circuito Mundial a partir de junho

Julho

03/07 - GP da Inglaterra (Fórmula 1)

07/07 a 10/07 - Etapa de Gstaad do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

08/07 a 30/07 - Copa América de futebol feminino, na Colômbia (Futebol feminino)

08/07 a 10/07 - Grand Slam da Hungria (Judô)

09/07 a 18/07 - Etapa da África do Sul do Circuito Mundial (Surfe)

10/07 - GP da Áustria (Fórmula 1)

13/07 a 17/07 - Finais da Liga das Nações feminina (Vôlei)

15/07 a 24/07 - Campeonato Mundial de atletismo, em Eugene, nos EUA (Atletismo)

20/07 a 24/07 - Finais da Liga das Nações masculina (Vôlei)

24/07 - GP da França (Fórmula 1)

29/07 - GP da Hungria (Fórmula 1)

30/07 - Etapa de Shangai da Diamond League (Atletismo)

Copa América de futebol feminino será em julho

Agosto

03/08 a 07/08 - Mundial de canoagem velocidade, no Canadá (Canoagem velocidade)

06/08 - Etapa de Shezen da Diamond League (Atletismo)

07/08 a 14/08 - Campeonato Mundial de judô, no Uzbequistão (Judô)

10/08 - Etapa de Mônaco da Diamond League (Atletismo)

11/08 a 14/08 - Etapa Hamburgo do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

11/08 a 21/08 - Etapa de Teahupo’o, Taiti, do Circuito Mundial (Surfe)

26/08 - Etapa de Lausanne da Diamond League (Atletismo)

26/08 a 11/09 - Campeonato Mundial masculino de vôlei, na Rússia (Vôlei)

28/08 - GP da Bélgica (Fórmula 1)

29/08 a 11/09 - US Open (Tênis)

Isaquias vai disputar o Mundial de Canoagem

Setembro

02/09 a 11/09 - Copa América masculina de basquete, no Brasil (Basquete)

02/09 - Etapa Bruxelas da Diamond League (Atletismo)

04/09 - GP da Holanda (Fórmula 1)

07/09 e 08/09 - Etapa de Zurique da Diamond League (Atletismo)

07/09 a 18/09 - Etapa final do Circuito Mundial - local a definir (Surfe)

11/09 - GP da Itália (Fórmula 1)

15/09 a 18/09 - Etapa da França do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

21/09, 22/09, 25/09 e 27/09 - Amistosos de seleções - Data Fifa (Futebol)

22/09 a 01/10 - Copa do Mundo feminina de basquete, na Austrália (Basquete)

23/09 a 15/10 - Campeonato Mundial feminino de vôlei, na Holanda e na Polônia (Vôlei)

25/09 - GP da Rússia (Fórmula 1)

Seleção Brasileira fará, entre setembro e outubro, últimos amistosos antes da Copa

Outubro

02/10 - GP de Singapura (Fórmula 1)

09/10 - GP do Japão (Fórmula 1)

13/10 a 28/10 - Copa Libertadores da América de futebol feminino, no Equador (Futebol feminino)

21/10 a 23/10 - Grand Slam de Abu Dhabi (Judô)

23/10 - GP dos EUA (Fórmula 1)

30/10 - GP do México (Fórmula 1)

29/10 a 06/11 - Campeonato Mundial de ginástica artística, na Inglaterra (Ginástica artística)

Rebeca Andrade pode colecionar mais medalhas no Mundial de Ginástica Artística

Novembro

04/11 a 06/11 - Grand Slam do Azerbaijão (Judô)

13/11 - GP do Brasil (Fórmula 1)

20/11 - GP de Abu Dhabi (Fórmula 1)

21/11 a 18/12 - Copa do Mundo de futebol, no Catar (Futebol)

24/11 a 27/11 - Etapa de Sydney do Circuito Mundial (Vôlei de praia)

25/11 a 27/11 - Grand Slam do Japão (Judô)

A França é a atual campeã da Copa do Mundo

Dezembro

17/12 a 22/12 - Mundial de natação em piscina curta, na Rússia (Natação)