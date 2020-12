'Não estamos vivendo um colapso', diz ACM Neto sobre covid-19 em Salvador

Medidas de restrição mais rígidas podem ser adotadas em Salvador, caso a situação da pandemia piore, afirmou o prefeito ACM Neto nesta terça-feira (22), durante o evento de entrega das obras na Avenida Joana Angélica. Ele ressaltou que a capital não vive um colapso no sistema de saúde.

"É claro que não estamos vivendo uma situação de colapso e, por isso, não foram adotadas medidas mais rígidas. Porém, não descarto adotar medidas, não hesitarei em determinar medidas restritivas casos esse seja um caminho único e necessário. Contamos com a colaboração da população e esperamos não ter que fazer, mas se for necessário, será feito", garantiu.

Neto dise ainda que as ações de prevenção que foram implantadas em Brotas, Pituba, Pernambués e Itapuã podem ter o prazo ampliado. Ele explicou que as medidas podem ficar mais rígidas nos bairros que apresentem maior crescimento no número de casos de covid-19.

"Nós estamos mantendo as ações de prevenção nesses bairros e podemos estender o período de ações. E também é possível que aconteça extensão de proibições. Se amanhã ou depois, nós tenhamos que tomar medidas restritivas, é muito mais lógico que elas sejam tomadas de maneira compartimentada, olhando os bairros onde a pandemia está mais acentuada, do que aplicando medidas universais", explicou.

Novos leitos de UTI e clínicos exclusivos para covid-19 vão ser abertos na cidade. "Nós vamos abrir o hospital Santa Clara com dez novos leitos de UTI e 50 leitos clínicos. Então, nós vamos chegar ao fim do ano com um número quase igual de ofertas em relação ao auge da pandemia. Serão 22 leitos a menos apenas", detalhou o prefeito.

