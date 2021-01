Não fique de fora dos lançamentos musicais da semana

A véspera do fim de semana já virou o momento oficial dos lançamentos musicais e neste dia 22 não poderia ser diferente. A cantora Gal Costa lança dois singles: um em parceria com o cantor Silva e outro com o português António Zambujo. As duas músicas vão fazer parte do seu próximo álbum de duetos, previsto para 12 de fevereiro.

Ainda nesta sexta-feira (22), a cantora Zélia Duncan lança a música Beijos Longos, que faz parte do álbum Minha Voz Fica em comemoração aos seus 40 anos de carreira. O disco, que também será lançado em fevereiro, se soma a outros lançamentos da semana, como o vídeo Linha do Tempo do BaianaSystem.

Espécie de retrospectiva do grupo, o clipe traz cenas de bastidores, dos Carnavais em Salvador e sucessos desde o início da carreira. "Mar de gente, terra à vista. Ver além do que os olhos podem ver. O invisível nos isolou e ao mesmo tempo re-conectou através da história e ancestralidade. Do leste da África ao oeste da América Latina, de séculos de história aos segundos voláteis dos “stories”. Como seguiremos?", questiona o BaianaSystem em seu Instagram.

Gal Costa



Zélia Duncan

BaianaSystem